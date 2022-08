Volop plezier met zwemvierdaagse in Loenens bad

LOENEN – Begunstigd door prima zomerse temperaturen is in het Loenense Zwembad Molenallee weer de zwemvierdaagse gehouden. Iedereen had er na twee jaar weer volop zin in. Vier avonden waren er naast het baantjes zwemmen nog meer activiteiten waardoor het voor jong en oude prettig vertoeven was in en om het zwembad.

Badmeester Hans Verlangend is een tevreden man als hij op de laatste avond van de zwemvierdaagse terug kijkt op de afgelopen week. De deelname van 120 personen vindt hij prima. Aan verschillende afstanden kon worden deelgenomen. De leeftijd varieerde van zes jaar tot ruim zeventig. Iedereen had er veel plezier in om te zwemmen in een feestelijk versierd bad.

Het organiseren van een Zwemvierdaagse vergt veel voorbereiding. Verlangend, die dit jaar weer terug is in deze regio als badmeester, vindt het prettig dat hij naast de hulp van zijn (part-time)medewerkers ook kan rekenen op een tiental vrijwilligers die zich graag inzetten om de activiteiten tot een succes te maken.

Maandag kwamen de mannen van de Loenense vrijwillige brandweer naar het bad om de jongelui te leren hoe ze de slangen kunnen hanteren. Natuurlijk vloeide het water rijkelijk. De jongens hadden er veel schik in.

Op het terrein stond ook de stormbaan opgesteld waar de jeugd maar geen genoeg van konden krijgen.

Donderdag was de feestelijke slotavond. De ouders en grootouders kwamen ook even kijken om te zien hoe hun kind of kleinkind de begeerde medaille kreeg. Er was een snackwagen en een gezellig muziekje. Dames achter de cocktailbar zorgden voor een lekker fris drankje.

Badmeester Verlangend is ook blij met de medewerking van ouders van de de beide scholen Tweede Stee en De Poort in Loenen. Hij is een groot voorstander van schoolzwemmen. Verlangend zegt hierover: “Zwemmen is zeer gezond en de jeugd moet dit vaker doen. Ze kunnen dan ook reddend zwemmen leren. We hebben hier in Loenen een prachtig zwembad dat prima geschikt is voor het schoolzwemmen. We werken er graag aan mee om dit voor de scholen mogelijk te maken. Ons bad wordt naast de zon ook extra verwarmd door zonnecollectoren. Dat scheelt aanmerkelijk in het watertemperatuur.”

Foto: Martien Kobussen