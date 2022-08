Tabletcursus bij Ons Raadhuis

VELP – Op woensdag 31 augustus start in Ons Raadhuis in Velp een Tabletcursus. Maximaal zes deelnemers krijgen dan tot en met woensdag 19 oktober wekelijks van 10.30 tot 12.00 uur les in het gebruik van de tablet. Zij leren functies als mailen, foto’s bewaren en bekijken, Facebook gebruiken, beeldbellen en spelletjes-apps downloaden en spelen. En verder is er ruimte voor eigen wensen. Deelnemers krijgen les op een tablet van Ons Raadhuis die heel praktisch in gebruik is.

De lessen worden gegeven door Margrot van der Horst, eigenaar van ICT-Visie in de Emmastraat. Margrot heeft vele cursussen gegeven aan gebruikers van computers, laptops en tablets. En ze heeft veel ervaring met het adviseren van ouderen over het gebruik van computers.

De kosten bedragen 1 strip per keer (leden 3,60 euro, niet-leden 5,00 euro) voor de les en 1 euro voor de koffie.

In elke les staat een onderwerp centraal.

De cursus is na twee maanden afgelopen en dan moeten de deelnemers de tablet weer inleveren. De cursus start daarna opnieuw met zes nieuwe deelnemers. De cursus wordt totaal zes keer gegeven worden. Aanmelden kan bij Ons Raadhuis via tel. 026-8449140, info@onsraadhuis.com of kom naar Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 in Velp.