Rick Evers: De koek is op

‘Het initiatief kwam ongetwijfeld van een communicatiemedewerker op het gemeentehuis.’ Dat was hem. De allereerste zin van mijn allereerste column in deze krant. Over een promotiefilmpje van de gemeente Raalte. Het was 4 september 2013 en ik was apetrots dat ik iedere week een stukje in de krant mocht vullen. En inmiddels zijn we bijna vijfhonderd columns verder.

In die negen jaar is er veel gebeurd. Mijn huwelijk strandde, ik werd verliefd op de liefde van mijn leven, verhuisde en kreeg opnieuw een zoon. Maar er bleven ook dingen hetzelfde. Ik heb nog steeds een konijn, hou nog altijd niet van champignons en volgens mij gaat mijn lichtblauwe zwembroek ook al negen jaar mee. En dan natuurlijk die columns. Elke week opnieuw.

Misschien wel net zo leuk als het schrijven zelf, zijn de reacties die ik kreeg. Vaak via e-mail en negen van de tien keer positief. Natuurlijk zat er wel eens een kwaaie tussen, maar meestal had ik het er dan zelf ook naar gemaakt. Boeren, schoolfotografen, burgemeesters en mensen met een bladblazer: ze konden niet altijd waarderen wat ik opschreef. En voor die mensen heb ik goed nieuws.

Ik stop ermee. Omdat het zoeken naar een geschikt onderwerp om over te schrijven steeds vaker lijkt op een marathon dan op een sprint, ben ik toe aan een lange pauze. De koek is op. Tot de allerlaatste kruimel. En of er ooit weer een nieuwe koek gebakken wordt? Ga daar maar vanuit. Ik ben dol op koek, dus ik word vanzelf weer hongerig. Ooit. Maar voorlopig niet.

Wat er volgende week op deze plek komt te staan, weet ik niet. Ik hoop een instructie over hoe je de Nederlandse vlag op een fatsoenlijke manier ophangt, maar ik ga er verder niet over. Er komt ongetwijfeld een goed initiatief van een medewerker van de redactie. En dat was hem. De allerlaatste zin van mijn voorlopig laatste column in deze krant. Bedankt allemaal.