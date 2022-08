Retrospectief: De ANDI melkfabriek

In vroeger tijden werd op boerderijen zelf de melk verwerkt. Er werd boter en kaas vervaardigd. Wat over bleef na productie, de magere melk en de karnemelk, werd via zogenaamde melkslijters verkocht. Die melkslijter was de voorloper van de latere melkboer. Hij nam echter lang niet altijd hetzelfde af. Voor de scherpste prijs kon hij de verschillende boeren tegen elkaar uitspelen.

Om die reden, een vaste afzet en prijs voor hun producten, verenigden boeren zich in coöperaties. Ook veehouders in Dieren, Ellecom, Fraterwaard, Laag-Soeren, Eerbeek, Havikerwaard, Spankeren en de Beimerwaard bundelden zich en richtten in 1919 de Codimez op. Dat stond voor Coöperatieve Dierensche Melk- en Zuivelinrichting. Die nieuwe club kon vervolgens eisen stellen aan de melkslijters, die daar weer niet blij mee waren.

Het gevolg was een jarenlange strijd tussen de verenigde veehouders uit de regio Dieren en de melkboeren in dat gebied. Die zochten naar andere wegen – andere coöperaties – om aan melk en zuivelproducten te komen. Codimez liet intussen in 1925 een moderne zuivelfabriek bouwen aan de Dierense Molenweg. Daarbij werd gerekend op verwerking van 1 miljoen liter melk per jaar. Dat haalde men ruimschoots en zes jaar later was dat al toegenomen tot 2,5 miljoen liter. Om die reden werd het gebouw aan de Molenweg verschillende keren uitgebreid.

In 1933 dreigden deelnemende boeren Codimez te boycotten. Directeur Zomer was namelijk lid van de NSB geworden. Om Codimez te redden, trad hij af en bezettingstijd betekende voor de melkfabriek een zware periode.

Na de oorlog stapte een aantal melkboeren, ontevreden over de kwaliteit van de Dierense fabriek, over naar de coöperatie in Angerlo. Dat leidde in 1949 tot een fusie tussen beiden en de naam werd ANDI (ANgerloDIeren). Die nieuwe coöperatie ging de gebouwen aan de Molenweg gebruiken en uit die periode stamt deze foto uit 1955, waar de melkbussen vanuit een vrachtwagen worden gelost.

ANDI fuseert voor schaalvergroting in de jaren die volgen. Eerst met Vecom Doetinchem en die combinatie later weer in Coberco Arnhem. De zuivelproductie in de te klein geworden zuivelfabriek in Dieren eindigde in 1983, waarna de gebouwen, op de directiewoning na, werden afgebroken.