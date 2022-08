Nieuwe stadscoördinator druk aan het werk in Doesburg

DOESBURG – Sinds april is Marije Monninkhof de nieuwe stadscoördinator van Doesburg. Met veel enthousiasme hoopt ze Doesburg nog veel meer op de kaart te zetten en het hele jaar rond activiteiten te kunnen bieden voor Doesburgers en toeristen.

Helemaal blanco kwam Marije 1,5 jaar geleden naar Doesburg. Na jaren in Aruba te hebben gewoond, keerde ze met haar gezin terug naar Nederland.

“We hebben heel bewust voor deze plek gekozen. In Aruba is familie heel belangrijk en we wilden ook in Nederland op een fijne plek wonen. We kwamen een dag naar Doesburg en waren op slag verliefd.”

Marije verhuisde met haar man en twee kinderen naar Beinum. Ze voelde zich al snel thuis in Doesburg en ook was ze veel te vinden in Ondernemershuis Hanzegilde. “Bij het Hanzegilde werd ik gewezen op de vacature van stadscoördinator en gezien mijn marketing-ervaring leek mij dit een hele mooie kans.” Na een uitgebreide sollicitatieprocedure viel de keuze op Marije en ging ze in april aan de slag in de Doesburgse binnenstad. Als stadscoördinator is ze de spin in het web tussen de ondernemers, het bestuur van de Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD) en de gemeente Doesburg. “Zo houden we de communicatielijntjes kort en dit zorgt voor een prettig en ondernemend klimaat.”

Haar eerste periode als stadscoördinator stond vooral in het teken van kennismaken. “Ik ruilde mijn hakken al snel in voor sneakers, omdat ik heel wat meters maakte om met iedereen kennis te maken en de stad te leren kennen. Ik werd weer heel warm ontvangen. Iedereen heeft hier veel hart voor zijn eigen zaak en voor de stad, dat is zo mooi om te zien.”

Marije ging meteen voortvarend van start met een nieuwe acties om de retailers te leren kennen. Een shop-en-win actie om online meer bekendheid te krijgen en een paasactie bijvoorbeeld. Maar de plannen van de nieuwe stadscoördinator zijn nog veel grootser. “Door corona zijn mensen misschien vergeten hoe leuk Doesburg is, terwijl de stad zo veel te bieden heeft. Het is een hele unieke plek die eigenlijk zichzelf al verkoopt.”

Naast de vele toeristen die van verder komen hoopt ze ook dat mensen uit de regio Doesburg het hele jaar rond weten te vinden. “Het doen van boodschappen bijvoorbeeld, is in Doesburg een beleving. Je waant je hier gewoon even in het buitenland.”

Met verschillende acties en evenementen wil Marije niet alleen in de drukke zomermaanden, maar ook daarbuiten Doesburg aantrekkelijk maken voor het publiek. “We zijn met van alles bezig. Zo houden we op 10 september de actie ‘Doesburg Ruimt Op’ en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Zondag 25 september is het Doesburgse fashion event, dat we starten met een Stiletto Run, in samenwerking met I AM sports, om geld in te zamelen voor het goede doel. Op 29 oktober is er een culinair evenement in de Martinikerk.”

Tevreden kijkt Marije dan ook terug op haar eerste maanden als stadscoördinator. “Ik ben in een warm bad terecht gekomen en vind het een eer te mogen werken in zo’n mooie stad als Doesburg.”