Nieuwe inwoners van Klarenbeek horen alles over historie dorp

KLARENBEEK – Het bestuur van Klarenbeeks Belang heeft onlangs weer een jaarvergadering gehouden in het MFC. De zaal zat overvol met leden, nieuwe inwoners van het dorp en overige geïnteresseerden. Ook waren er raadsleden en gebiedsmanagers uit beide gemeenten present. De aanwezigen werden aan de hand van een presentatie meegenomen in wat het bestuur vorig jaar gerealiseerd heeft. Ook de lopende zaken, die nu op de bestuurstafel liggen, werden benoemd

Natuurlijk werd in de bijeenkomst ook de vrijwilliger van het jaar gekozen. Door de inzet van vele vrijwilligers in Klarenbeek blijft het altijd een moeilijke keuze wie eens extra in het zonnetje mag worden gezet. Dit als blijk van waardering voor al het werk dat verzet wordt. Dit keer ging de eer naar Martin en Marita Pol-van Schaik. Zij werden voor hun verdiensten royaal in het zonnetje gezet.

Penningmeester Bert Sneller was aftredend en Robert Kroon werd door de leden benoemd tot nieuwe penningmeester. Ook Erik Neuteboom was aftredend als voorzitter en werd door de andere bestuursleden en leden bedankt voor zijn brede inzet voor Klarenbeeks Belang en voor Klarenbeek.

De tweede helft van de avond stond in het teken van de nieuwe inwoners, met als doel hen te laten zien wat er zoal te doen is in Klarenbeek. Om te beginnen werd een en ander verteld over de historie van het dorp. Een prachtig ingesproken presentatie van de heer en mevrouw Visser nam alle aanwezigen mee naar de oorsprong van Klarenbeek. Het werd een reis langs hoogtepunten en mijlpalen: de komst van de kopermolens, de firma Krepel, de Rooms-Katholieke kerk, het latere Boshuis en tot slot de bouw van het MFC.

Mevrouw Kroon, als nieuwkomer, vertelde over haar ervaringen als kersverse nieuwe inwoner. Zij kreeg via de diverse sporten in Klarenbeek al snel aansluiting in het dorp. Daarnaast had ze goede ideeën om het voor nieuwe inwoners in Klarenbeek nog fijner te maken. En het bleef niet bij ideeën: als een echte Klarenbeekse meldde ze zich al direct aan om zich daar, ‘op z’n Klarenbeeks’ vrijwillig voor in te zetten.

Hierna konden de nieuwe inwoners en alle overige belangstellenden terecht bij een elftal kraampjes waar de diverse verenigingen zich presenteerden. Een mooie kans voor de nieuwe inwoners om verder te integreren in het dorp. Daar werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Ook werd in de zaal nader kennis met elkaar gemaakt of ging men in gesprek met de aanwezige bestuursleden van Klarenbeeks Belang en dronk men al toostend aan de bar met elkaar nog een lekker glaasje.