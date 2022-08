Nieuwe deelnemers aan Culturele Zondag Doesburg

DOESBURG – Op zondag 7 augustus is het weer Culturele Zondag in Doesburg. Musea, galerieën en ateliers openen van 12.00 uur tot 17.00 uur hun deuren voor het publiek. Sinds kort maken maar liefst vier nieuwe adressen deel uit van deze culturele route, die maandelijks gevolgd kan worden in de historische binnenstad.

Nieuw op de route is Kunstkamer Lindewal van Simone Vegt en Diederik Vermeulen. Hier zullen wisselende exposities te zien zijn. De komende maanden hangt er werk van de Zutphense kunstenaar Lily Oosterwijk. Haar bomenlandschappen vormen het hart van de tentoonstelling. Ze begon met het schilderen van bomen toen ze op een landgoed bij Lochem woonde. Natuurimpressies vertaalt ze in haar atelier in schilderijen.

Galerie Art Deco aan de Meipoortstraat doet ook nog maar pas mee. Willem Hengst en Ger Stallenberg, de drijvende krachten, zijn specialisten op het gebied van art niveau en art deco. De collectie bestaat uit meubels, verlichting, glas en keramiek, beelden en grafiek uit de periode 1900 tot 1940. Daarnaast zijn er schilderijen van Ger Stallenberg te zien.

De Culturele Zondag is sinds een poosje twee nieuwe musea rijker. In het Gildehofje bevindt zich het Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum. Oude gebruiksvoorwerpen, foto’s en prachtige schaalmodellen van oude treinen en bussen geven een goed beeld van het openbaar vervoer in het verleden. Daarnaast wordt een grote collectie oud speelgoed getoond.

Het vierde nieuwe culturele adres is het Zilvermuseum, ondergebracht in een transparante glazen ruimte in de Martinikerk. Het heeft een internationale collectie zilveren mosterdpotjes, cruet sets en bijbehorende objecten in Victoriaanse stijl en uit belangrijke kunststromingen als de Jugendstil.

Galerie De Veerpoort staat al jarenlang bekend om haar bijzondere kunst afkomstig uit verre landen. De twee appartementen boven de galerie zijn na een ingrijpende verbouwing nu ook ingericht met kunst. Zondag is het open dag met een nieuwe collectie in de appartementen.

In het Kunstlab verzorgen diverse kunstenaars presentaties waarin ze laten zien hoe ze met verschillend materialen een kunstwerk maken. Anke Mosselman demonstreert hoe een sjaal op dunne stof kan worden gevilt. Rob Kuulkers maakt diverse sieraden van epoxyhars. Verder zijn de exposities van de maand augustus te bezichtigen.

In Atelier aan het Putpad toont Anne van der Meiden haar werk, onder meer landschappen en zeegezichten in allerlei varianten. In de serre biedt ze brocante en kleinere kunstwerken van haar hand aan.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Galerie Grietje is voor onbepaalde tijd gesloten. Wie nog meer gesloten is op 7 augustus, is bekend bij de VVV.

www.culturelezondagdoesburg.nl