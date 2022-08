Muziek en dans in de turnhal

ELLECOM – Op zondagmiddag 4 september speelt Ensemble Somme Noord onder leiding van Hildo Flierman de muziek- en dansvoorstelling Sporen! in de voormalige turnhal in Ellecom. Met muziek van onder meer Steve Reich, Igor Stravinsky, Charles Ives en Darius Milhaud belicht het ensemble keuzes en dilemma’s rond het thema vrijheid.

De performers Olympia Kotopoulos en Ada Daniele visualiseren deze vraagstukken. De landelijk bekende sporthistoricus Jurryt van de Vooren is afkomstig uit de regio, en zal voorafgaand aan de voorstelling in een presentatie de geschiedenis van sport in tijden van oorlog, en sport in de Turnhal in het bijzonder toelichten. Klarinettist Erik Laarman omlijst deze lezing met zijn klezmer-muziek.Na afloop is er voor jeugd nog een korte activiteit op het sportveld van EDS.

In Sporen! wordt onder meer verteld over de keuzes die de verzorgsters in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg maakten. Op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog vochten miljoenen Engelse vrijwilligers, hun rauwe poëzie klinkt in Sporen!

Op 3 september 1942 kwamen de Joodse dwangarbeiders die aan de bouw van de Turnhal moesten meewerken aan in Ellecom, zij verbleven in de voormalige villa Irene. Dat ze nu, nagenoeg 80 jaar na dato, Sporen kunnen spelen in diezelfde hal is heel bijzonder.

Theatermaker en dirigent Hildo Flierman benadrukt dat het ensemble geen oordeel uitspreekt, maar met de voorstelling stof tot nadenken wil geven. “Sporen! is geen gewoon concert, geen theatervoorstelling, Sporen! is een beleving, niet in kaders te plaatsen.” Aanvang van de lezing is om 13.30 uur. Sporen! begint om 15.00 uur. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.musicompagnon.nl/sporen.

Kaarten zijn ook aan de zaal verkrijgbaar. Sporen! wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rheden, cultuurbedrijf RIQQ en de CCE van Dorpsbelang Ellecom.

Foto: Jelle Zijlstra