Mooie schilderijen in St. Joriskerk

DREMPT – In de maanden juli en augustus is de St. Joriskerk in Drempt elke zaterdag geopend voor bezoekers. Niet alleen is het gebouw dan te bezichtigen, ook is er elke week een extra activiteit. Zo was er zaterdag 30 juli een expositie te zien van Marion van Veelen-Bouw en Hans Bouw, broer en zus met een gedeelde passie voor schilderen. Ze hebben een heel verschillende stijl, maar het werk van allebei is op een eigen manier fantastisch om naar te kijken. Bij een van de bezoekers trok gelijk één aquarel de aandacht: een giertank achter een tractor die op een ouderwetse manier de mest uitrijdt over het land.

De komende weken is in de St. Joriskerk nog werk te zien van kunstenaars André Bikker, Erik van der Heiden en vriendengroep Ars Nostra.

Hans schildert heel veel natuurafbeeldingen van Suriname, daar hebben ze gewoond. Schitterende kleurencombinaties, waar je de sfeer van Suriname in proeft. Hans en Marion Bouw zijn allebei amateurschilders. Hans woont nu in een verpleeghuis in Zevenaar, nadat hij op 19-jarige leeftijd een hersenvliesontsteking heeft gehad en nu de laatste jaren niet meer alleen thuis kan wonen. Hij schildert onder begeleiding van kunstenares Mirjam Groothedde. Mirjam is beeldend kunstenaar en lerares tekenen en geeft twee keer per week les aan Hans. Dit doet ze trouwens ook nog aan andere mensen in het verpleeghuis. Marion, zijn zus, woont in Dieren. Zij heeft jaren geleden les gehad in de beginselen van aquarel en acryl.

Foto: Hanny ten Dolle