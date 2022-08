Meneer van Dijk viert 100e verjaardag

VELP – Locoburgemeester Gea Hofstede van de gemeente Rheden bracht vrijdag 5 augustus een bezoek aan Barend van Dijk in Velp. Hij vierde deze dag zijn 100e verjaardag.

Barend van Dijk is geboren op 5 augustus 1922 in Velp. Hij is altijd is Velp gebleven en heeft er op diverse adressen gewoond. Tot vorig jaar woonde hij met hulp van thuiszorg en mantelzorgers nog zelfstandig. Hij woont nu in woonzorgcentrum De Biesdel.

Meneer Van Dijk trouwde in 1949. Er kwamen drie kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In 2008 overleed zijn vrouw.

Barend van Dijk was chef automonteur in Arnhem en Velp en werkte als receptionist bij Victoria Vesta in Ede. Barend Van Dijk is geïnteresseerd in de geschiedenis van Oud Velp. Vroeger fotografeerde hij graag, maar dit is helaas niet meer mogelijk. Hij heeft een visuele beperking waardoor hij zeer slechtziend is.

Na het overlijden van zijn echtgenote ging meneer Van Dijk tot een aantal jaar geleden met veel plezier wekelijks een dag naar Innovisus, de dagopvang voor blinden en slechtzienden in Velp.

Foto: Theo Jansen