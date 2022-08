March & Showband Rheden haalt goud op WMC

Rheden – Zaterdag 30 juli heeft March & Showband Rheden voor de 4e keer op rij deelgenomen aan het prestigieuze Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Op het heilige gras van het Parkstad Limburg Stadion traden de Rhedense muzikanten aan op de marswedstrijd. Het gevarieerde muzikale programma, dat in gloednieuw uniform werd gebracht, werd door de jury gewaardeerd met 87,25 punten, goed voor een gouden medaille en een 7e plaats op de wereldranglijst.

De muzikanten uit Rheden reisden zaterdagmorgen vroeg in de ochtend af naar Kerkrade om onder toeziend oog van publiek en beoordeling van een vijfkoppige internationale jury aan te treden in de world division. “Na een intensieve periode zijn alle puzzelstukjes op hun plaats gevallen op moment suprême”, vertelt tamboer-maître Pascal Melse van de March & Showband trots.

Het Wereld Muziek Concours, dat eenmaal in de vier jaar plaatsvindt en daarmee ook wel de Olympische Spelen voor muziekkorpsen wordt genoemd, is het hoogst haalbare podium voor amateurmuzikanten. “Na drie keer zilver behaald te hebben in 2009, 2013 en 2017, was een gouden medaille toch wel een vurige wens. Dat we deze dan met zo’n score binnenhalen, hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. Dat dit zo uitpakt, is werkelijk grandioos”, aldus Melse.

De aanloop naar deelname aan het WMC was dan ook lang niet zoals de muzikanten vooraf hadden gewild. Door de coronamaatregelen kon niet of nauwelijks gezamenlijk worden gerepeteerd. Achter de schermen is door het instructieteam veel werk en afstemming verricht om het muziekkorps tot een zo optimaal mogelijke voorbereiding te komen. Pascal Melse is als tamboer-maître onderdeel van het instructieteam dat verder bestaat uit instructeur slagwerk Marc Gouswaart, showinstructeur Rinus Verschoor, instructeur mars en exercitie Sander Bergman en dirigent en algeheel muzikaal eindverantwoordelijke Jos Jansen.

Hoewel het nu vakantietijd is, zitten de muzikanten niet stil. Zo zijn zij op zaterdag 13 augustus te horen en zien op het bloemencorso in Leersum en op zaterdag 27 augustus in Vollenhove.

Foto: Wouter Rijnbende

www.wijzijnmsr.nl