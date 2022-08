Lichtdragers op t-shirts voor vluchtelingen

DOESBURG – Kunstenaar André Bikker uit Doesburg verkoopt t-shirts om een steentje bij te dragen een vluchtelingenorganisatie ZOA. Van elk verkocht shirt gaat 5 euro naar ZOA. Daarnaast dienen de shirts een ander doel. “Wie ze draagt, kan er wellicht met anderen over praten”, zegt André Bikker. “Ik weet dat het misschien wel symbolisch is, een druppel op de gloeiende plaat. Maar met het dragen van dit T-shirt kunnen we wel het verschil maken voor mensen op de vlucht. Samen kunnen we licht brengen.” De kunstenaar heeft zijn shirts dan ook Lichtdragers genoemd.

Op de T-shirts beleeft stripfiguur Mada verschillende avonturen. Zo staat hij op de één met zijn armen wijd open voor een deur, als teken van gastvrijheid. Bij een andere voorstelling steekt hij een ster aan in de nacht. André legt uit: “Het licht van één ster fonkelt klein, maar samen wijzen ze de weg in de nacht.”

De t-shirts en een kunstwerk met de stripfiguur Mada zijn onderdeel van de reizende expositie LICHT voor mensen op de vlucht, die in kerken, instellingen en op scholen te bezoeken is. Meer dan twintig kunstenaars doen eraan mee. Met hun werken laten zij hun compassie zien voor vluchtelingen en steunen zij het werk van ZOA.

Een van hen is dus André Bikker. Hij zet zich al heel lang in voor kwetsbare mensen op de vlucht. “Ik woon in een multiculturele wijk in Doesburg en daar ontmoet ik vluchtelingen op straat. Voor volwassenen heb ik een kunstproject opgezet, waarin zij zichzelf voorstellen aan de bewoners van de stad via portretten en een film. Ze vertellen over hun vlucht, hun reis, hun dromen en verwachtingen. Voor vluchtelingenkinderen in het Apeldoornse AZC zet ik mij in via stichting Vrolijkheid – Arts Projects in Dutch Refugee Camps. Mijn bijdrage aan de reizende expositie LICHT ligt in het verlengde daarvan.”

De Lichtdragers voor vluchtelingen zijn te bestellen via www.andrebikker.nl.