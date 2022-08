Lezingen over geschiedenis en bewoners van kasteel Middachten

DE STEEG – Op vier zondagen in augustus verzorgt Middachten in De Steeg een serie interessante lezingen. Deze serie gaat over de geschiedenis en bewoners van het kasteel in de 17e eeuw. Aansluitend is er de mogelijkheid om het kasteel en de tuinen te bezoeken.

De lezing van zondag 7 augustus is getiteld ‘Een toer paerels van vier om de hals’. Suzanne van Leeuwen, conservator sieraden van het Rijksmuseum Amsterdam, toont diverse zeventiende-eeuwse portretten waarop sieraden zijn afgebeeld. De collectie portretschilderijen van Middachten is illustratief voor de geschiedenis van het Nederlandse sieraad. Wat voor sieraden zijn er afgebeeld op de mans- en vrouwenportretten? Is er iets te zeggen over de betekenis en de functie? In deze lezing wordt een aantal portretten van Middachten in een historische context geplaatst door een vergelijking te maken met andere museale collecties, archiefmateriaal en de enkele originele zeventiende-eeuwse juwelen uit de Collectie Nederland.

De lezing op 14 augustus wordt verzorgd door juriste en historica Caroline Lenarduzzi. Zij gaat dieper in op het onderwerp Katholiek in de Republiek. Godard van Reede staat centraal in de lezing op 21 augustus. Spreker is dan Renger de Bruin, senior-onderzoeker bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Utrecht. In de laatste lezing vertelt kunsthistorica Hélène Bremer over Ursula Philippota van Raesfelt.

De lezingen worden gehouden in de squashhal op Middachten en beginnen steeds om 13.30 uur. De entree bedraagt 17,50 euro, inclusief entree tot het kasteel en de tuinen. Kaarten zijn te bestellen via www.middachten.nl.