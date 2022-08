Inwonerspanel Brummen spreekt zich uit over toerisme en recreatie

GEM. BRUMMEN – In het derde onderzoek dit jaar van Brummen Spreekt zijn vragen gesteld over toerisme en recreatie. Dit als onderdeel van een groter onderzoek naar verblijfsrecreatie binnen de gemeente.

De meeste inwoners zien dat toerisme kan bijdragen aan levendigheid en lokale economie. Ze zien graag meer bezoekers in de gemeente. Bijna 80 procent van de respondenten is van mening dat de komst van toeristen zorgt voor meer levendigheid en dat dit bijdraagt aan de lokale economie. Daarom vindt 70 procent dat recreatie en toerisme aangemoedigd mag worden.

Brummen is gelegen op een van de meest populaire vakantiebestemmingen van Nederland; de Veluwe. Dit betekent dat bijna nergens in het land de vraag naar toeristisch aanbod groter is. Toch kent de gemeente Brummen slechts een beperkt toeristisch aanbod om hier echt voordelen van te ervaren. Een goed ontwikkeld vrijetijdsaanbod kan veel betekenen voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Ruimte voor meer bezoekers Inwoners geven aan dat er eerder te weinig bezoekers komen, dan te veel. Alleen in het gebied bij Eerbeek merkt men dat het aantal bezoekers dat naar de gemeente komt toeneemt. In de rest van de gemeente is dit de afgelopen jaren dit niet opgemerkt.Ruim de helft is door de komst van toeristen trots om een inwoner van de gemeente te zijn.

Uit het onderzoek komen ook verbeterpunten naar voren. De recreatieve mogelijkheden voor inwoners zijn beperkt. Vooral in het gebied rond de kern Brummen. Ook heeft maar een zeer beperkt aandeel van de inwoners het gevoel mee te kunnen doen in beslissingen over de ontwikkeling van toerisme. De gemeente beschouwd het inwonersonderzoek daarin als een mooie eerste stap. ˮWe zien kansen voor toerisme en recreatie in onze gemeente. Niet voor de massa, maar voor waardevol toerisme dat meerwaarde brengt en in balans is met onze leefomgeving. Voordat we hier richting de toekomst stappen in zetten, is het belangrijk te weten dat inwoners ook deze meerwaarde zien”, aldus Steven van de Graaf, wethouder toerisme en recreatie.

Het onderzoek dat afgenomen is onder de deelnemers van Brummen spreekt is is onderdeel van een groter onderzoek naar verblijfsrecreatie in de gemeente Brummen.De resultaten van het inwonersonderzoek worden hierin gebruikt. Met de resultaten hoopt de gemeente Brummen (nieuwe) aanvragen van ondernemers beter te beoordelen. Daarnaast zal de gemeente de resultaten gebruiken om te sturen op ontwikkeling van nieuwe initiatieven. De resultaten worden dit najaar gepresenteerd aan het college B&W, de gemeenteraad en de sector zelf.

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1200 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich aanmelden. Inschrijven kan via de website van Brummen Spreekt: www.brummenspreekt.nl. Op deze website staan ook de resultaten van dit onderzoek en eerdere onderzoeken.