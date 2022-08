Henk uit Ellecom komt met tegenactie omgekeerde vlaggen

DIEREN – Woensdag 25 augustus heeft Henk de Jong uit Ellecom zeven Nederlandse vlaggen op de gebruikelijke manier opgehangen aan de Zutphensestraatweg tussen Dieren en Spankeren. De Jong deed dit als reactie op de 50 omgekeerde vlaggen die sinds een aantal weken door boeren zijn opgehangen langs dezelfde weg.

Henk schreef de initiatiefnemers een brief waarin hij vroeg om de vlaggen te verwijderen en het gesprek aan te gaan. “We hebben de afgelopen week wel vijf telefoongesprekken gehad en vonden elkaar op veel punten, maar niet over het misbruik van de Nederlandse vlag”, vertelt hij.

“Van een paar dingen blijf je af, hoe boos je ook bent: je gaat niet tijdens het volkslied de polonaise dansen en de Nederlandse vlag is een symbool van verbinding voor alle Nederlanders. Die hang je niet ondersteboven langs de openbare weg. Ook niet in je tuin of aan de gevel van je huis trouwens. Onze vlag omdraaien en tot een protestvlag verklaren is niet creatief. Het is een middelvinger aan iedereen die het goede voor heeft met ons land”, vindt de Jong. Hij hoopte dat de boeren, die de vlaggen aan de Zutphensestraatweg ophingen, deze zouden verwijderen. Maar dit bleek niet het geval.

Op de verjaardag van zijn overleden vader reed hij naar Spankeren om een tegengeluid te laten horen. “Ik denk dat hij dit erg mooi had gevonden”, vertelt de Ellecommer. De vader van De Jong was boerenzoon en boerenknecht. De opa van Henk was boer in Friesland tijdens de crisisjaren rond 1936 en hij ging failliet. ” Hij redde het niet meer en niemand hielp hem uit zijn problemen. Mijn opa reisde met zijn vrouw en vijf kinderen door Nederland en verhuurde zich als boerenarbeider aan herenboeren. Zijn gezin hielp mee op het land. Uiteindelijk belandde hij als boerenknecht in de Havikerwaard op landgoed Middachten.” Henks vader werkte tot zijn huwelijk ook op het land. Maar zijn schoonvader was van menig dat hij een degelijke baan moest zoeken. Zijn vader werkte dan ook tot zijn pensioen in een fabriek in Rheden.

De actie van de Jong kon gelijk op bijstand rekenen. Een langsfietsende man en zijn dochter spraken hun lof uit over het juist hangen van de Nederlandse vlag. “Die vlaggen horen toch niet op de kop”, sprak hij gelijk uit. “Hier doen we het voor”, reageerde Henk. Want hoewel hij deels de onvrede van boeren wel begrijpt ergert hij zich aan de uitingsvorm.

Naast het misbruiken van de Nederlandse vlag hekelt De Jong ook de houding van de Provincie Gelderland en de gemeente bij het toestaan van het ophangen van de vlaggen. “De provincie overtreedt haar eigen regels en biedt daarmee ruimte aan meer van dezelfde uitingen van demonstratieve aard. Zolang het maar is aangekondigd en de politie toeziet op het verkeer.” Henk is van plan om de vlaggen op vrijdag 2 september weer te verwijderen. “Het zou mooi zijn om dit samen met de initiatiefnemers van de omgekeerde vlaggen te doen.” Hij hoopt mensen die er hetzelfde over denken met zijn actie een stem te geven. ” De vlaggen zijn symbolisch en zullen niks veranderen. Maar ze zijn misschien toch een kleine steun aan mensen die het treurige gebruik van onze vlag afwijzen.”