Grote namen en verrassingen bij Podium Doesburg

DOESBURG – Van folk tot funk, van zangeres naar zanger, muzikaal de wereld over en weer terug naar de Liemers. Dat is wat Podium Doesburg vanaf begin september te bieden heeft. In een programma met cabaret, films, lezingen en heel veel muziek.

Met een aanbod van grote namen, nog onbekende namen en, zoals altijd, verrassingen start Podium Doesburg op zondag 4 september met zijn negende Doesburgse theaterseizoen. Op zondag 4 september is pianist Utku Geçgel het eerste jonge ArtEZ-talent dat tijdens de Doesburgse Culturele Zondag een gratis concert geeft. De bijdrage van Podium Doesburg aan de Culturele Zondag verandert daarmee. Het open podium maakt plaats voor Podium Doesburg Klassiek. Gratis, maar: Pay as you go away, dat wil zeggen: als je weggaat, kun je zelf bepalen wat je het waard vond. Voor het open podium zijn nieuwe plannen in de maak. En er verandert nog meer. Het maandelijkse Muziekcafé in de Foyer gaat naar de zaterdagavond. Hier spelen (semi)professionals of amateurs op niveau. Ook voor het muziekcafé geldt Pay as you go away, maar Podium Doesburg garandeert een mooi minimumbedrag.

‘Je ergens thuis voelen’. Wie naar het programma kijkt in grote lijnen zou dit thema kunnen herkennen. De in Turkije geboren pianist Utku Geçgel bijvoorbeeld zoekt naar verbinding tussen culturele elementen en de sociale dynamiek van vandaag. De Bieslook Karavaan neemt zijn publiek muzikaal mee op wereldreis. Miriam Moczko, de van oorsprong Poolse zangeres die ooit in Doesburg op het open podium stond, verkent met haar programma Heimat haar roots en vraagt zich af wat het betekent om je ‘ergens thuis te voelen.’ Sem Jansen komt in januari zingen en vertellen wat de transitie van vrouw naar man betekende. Professor Dolly Verhoeven vertelt in samenwerking met Streekmuseum De Roode Toren over de identiteit van De Liemers. Op de Dag van de Achterhoekse Popmuziek op 19 november vertelt en speelt de Nederlands folkband Boanna Boyne tijdens hun cd-release muzikale verhalen vanuit mythologie en liefde. In december zijn het De Niemanders die ‘met onvoorstelbare beheersing een gevoelige wereld blootleggen’. Nog niet alle programmaonderdelen staan vast, en er komen nog verrassingen aan. Kijk voor het volledige programma en tickets op podiumdoesburg.nl.

foto: De Niemanders