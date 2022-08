Familie Coenraadts in de Tweede Wereldoorlog

DIEREN – De familie Coenraadts woonde in de Tweede Wereldoorlog aan de Spankerenseweg 75 in Dieren, vlakbij het spoor. De familie bood in de oorlog een veilige schuilplaats aan meerdere onderduikers. Dochter Maria hielp daarnaast dokter Vermeer bij zijn verzetsactiviteiten. Anita Matser tekende het verhaal van deze familie op.

Aan het hoofd van het gezin Coenraadts stond vader Jan Willem (1885-1954). Hij werkte voor de oorlog als conducteur bij de Geldersche Stoomtram, maar omdat hij tuberculose (tbc) kreeg, kon hij niet meer werken. Moeder Maria Coenraadts-Derksen (1884-1957), ze werd Marie genoemd, zorgde voor vader en het huishouden. Dochter Maria (1919-1997), was 21 toen de oorlog uitbrak. Ze werkte als huishoudelijke hulp en assistent bij dokter Vermeer aan de Zutphensestraatweg in Dieren. Zoon Arnold werd Nol genoemd, hij was kostwinner en werkte bij de Meteoor in Rheden.

Onderduikers

In die tijd was tbc een moeilijk behandelbare besmettelijke ziekte. De behandeling bestond uit rust en kuren in sanatoria in de ‘gezonde lucht’. Er waren ook patiënten die achter in de tuin een tbc-huisje hadden en daar verpleegd werden. Een tbc-huisje was van hout, en de open zijde kon naar de zon en uit de wind gedraaid worden. In het huisje stond een rustbed. Ook bij de familie Coenraadts stond zo’n huisje achter in de tuin, waar vader verpleegd werd. Zo kon hij zo veel mogelijk in de frisse buitenlucht zijn. Het huisje werd door de familie ‘de koepel’ genoemd.

In 1941 vroeg dokter Vermeer aan zijn huishoudelijke hulp en assistent Maria of de familie voor een paar weken iemand kon opvangen. “Dat moet je aan mijn vader vragen”, zei Maria. Dokter Vermeer ging naar haar vader om te overleggen, want die vroeg zich af hoe dat dan allemaal moest. Vader zei: “Nou, als het er één is dan is het goed.”

Met hulp groeven ze onder het tbc-huisje een ruimte, die ze bekleedden met hout en waar matrassen en dekens werden neergelegd. Zo vond Daan uit Den Haag onderdak. Niet lang hierna kwamen er nog drie joodse vluchtelingen bij. Overdag en ’s nachts zaten ze in de ruimte onder de koepel en als het donker was, mochten ze bij de familie in huis eten. Als Maria thuiskwam van haar werk maakte ze samen met haar moeder de maaltijd klaar.

De onderduikers moesten echter wel wat doen voor de kost! Overdag waren ze dan uit het zicht, maar ’s avonds als het donker was werden er door de vier mannen strikken gezet om wild te vangen. En als er illegaal een varken was geslacht, moesten de onderduikers helpen worst maken en dergelijke.

Vader, net als zijn dochter niet bang uitgevallen, ritselde en regelde etenswaar bij elkaar. Hij heeft de omstandigheden goed uitgebuit. Zo had hij ‘goede’ contacten met de Ortskommandant. “Beter hem te vriend te houden, dan gaan ze ook niet zoeken”, was zijn redenering. Bovendien had hij bonnen nodig. Coenraadts gaf de commandant weleens wat vlees in ruil voor bonnen voor brood. Dat had hij nodig voor zijn tbc, zo zei hij. Die bonnen kon hij natuurlijk goed gebruiken voor de onderduikers.

Er werden waarschuwingscodes gehanteerd. Als vader twee maal met zijn stok op de vloer bonkte, dreigde er gevaar en als ze in huis waren liet hij de hond op commando blaffen. Zo wisten de onderduikers dat ze weg moesten wezen.

Verzetsactiviteiten

Zoals gezegd werkte dochter Maria als assistente bij dokter Vermeer. Gaandeweg deed ze steeds meer verpleegkundige handelingen. Ze is samen met dokter Vermeer naar de Grebbeberg geweest om gewonden te verzorgen en gestapelde doden te identificeren. “Dat was het ergste wat ik heb meegemaakt heb”, zei ze erover.

Ook moest ze vaak pakjes en medicijnen wegbrengen en ophalen. Om dit werk op de fiets te kunnen doen, kreeg ze vrijstelling voor de rijwielvordering. Hiervoor moest ze regelmatig een vrijwaringsbewijs halen bij de Ortskommandantur. Dokter Vermeer schreef dan op een receptenbriefje dat ze haar fiets nodig had om te kunnen werken. Op het bewijs dat ze dan kreeg staat: ‘Das Fahrrad darf nicht beslag-nahm werden’, met een einddatum.

Eind september 1944 werd Maria weer eens op pad gestuurd. Ze moest een pakketje naar het station van Dieren brengen, maar daar aangekomen werd het station gebombardeerd. Ze fietste terug naar dokter Vermeer en viel van schrik tegen hem uit. Pas toen heeft hij verteld dat zij al die jaren als koerierster had gewerkt. Toen besefte ze ook waarom er regelmatig ‘gezonde’ mensen op het spreekuur kwamen. En dat de dokter dan weleens zei: “En nou maken dat je wegkomt.” Maria heeft tot de bevrijding in het verzet gezeten. Ze waarschuwde mensen waar Duitsers aan het controleren waren en bracht persoonsbewijzen rond.

Dokter Vermeer

Dokter D.J.H. Vermeer was één van de notabelen van het dorp. In 1933 slaagde hij voor doctoraal examen geneeskunde in Groningen. Hij woonde van 1939 tot 1948 aan de Zutphensestraatweg. In 1939 liet hij nog een praktijkuitgang en een spreekkamer bouwen. Hij zette zich publiekelijk in voor goede doelen. Zo heeft hij in 1942 het Bureau voor Medische Sportkeuring in Dieren (rayon Dieren, Doesburg en Laag Soeren) helpen oprichten en zich verdienstelijk gemaakt als voorzitter. In 1948 vertrok dokter Vermeer naar Amsterdam. Hij vestigde zich daar niet als huisarts, maar als huidarts. Maria werd assistente van zijn opvolger, dokter Prakken.

In het boek ‘Oorlog aan de Veluwezoom’ van Wencel Maresch wordt dokter Vermeer genoemd als commissielid in het kader van ‘Hulp aan Finland’. Finland werd in de Tweede Wereldoorlog door Rusland aangevallen. Minder bekend is dat hij zich verdienstelijk maakte voor het verzet. Hij had onder andere contacten met Tieme Beuving en dominee G.Ch.H. Plantagie, beiden actief in het verzet.

Dokter Vermeer werd vaak geroepen bij zieke onderduikers omdat hij ‘te vertrouwen was’. Zijn assistente Maria kwam te weten dat hij regelmatig foto’s maakte van onderduikers. Hij had een donkere kamer en ontwikkelde zelf foto’s. Zij moest vaak onder het mom van ‘boodschappen doen’ deze pakketjes rondbrengen. Dit waren valse persoonsbewijzen.

Achteraf had Maria graag willen weten dat ze koerierswerk deed, dan had ze daarvoor zelf de verantwoording kunnen dragen, dat heeft ze jaren later verteld aan haar zoon. Maar misschien was het wel het beste zo, wat je niet weet, kun je ook niet verraden. Dat zal dokter Vermeer ook gedacht hebben.

Voor het verpleegstersuniform van Maria hadden de Duitsers ontzag. Ze hadden zelf ook vaak hulp nodig. Duitsers waren als de dood voor de besmettelijke ziekte tbc en bleven daarom wel uit de buurt van de koepel van vader Coenraadts. Het uniform en het tbc-huisje bleken een goede dekmantel voor alle verzetsactiviteiten.

Bevrijding

De onderduikers hebben de oorlog bij de familie Coenraadts overleefd. Met Daan is altijd contact gehouden. Ondanks het feit dat er altijd veel mensen bij de familie over de vloer kwamen, wist niemand iets van de vier joodse onderduikers. Pas op de dag van de bevrijding kwam dat naar buiten. Ook een overbuurman, die bij de Wehrmacht was, heeft niets in de gaten gehad.

De Canadezen hadden spandoeken mee, waarmee Maria na de bevrijding op de foto ging.

Tekst: Anita Matser. Dit artikel werd eerder gepubliceerd door Rheden op de Kaart, www.rhedenopdekaart.nl