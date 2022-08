Expositie Prachtig en Bedreigd over Nederlandse natuur

DOESBURG – In de Anna-kapel van de Martinikerk in Doesburg is van 16 augustus tot en met 4 september werk te zien van kunstenaars Rob Chevallier en Marieke Laverman. De expositie is getiteld Prachtig en Bedreigd en toont verschillende visies op de Nederlandse natuur.

Gaat het nou goed met de Nederlandse natuur of juist niet? Het is maar hoe je het bekijkt. Met bewondering, verwondering of met zorg. Beeldend kunstenaars Marieke Laverman en Rob Chevallier geven elk hun eigen kijk op onze mooie én kwetsbare natuur. Laverman biedt een blik op de pracht van de natuur en op delen daarvan en biedt die blik aan op een manier die vaak uitnodigt even stil te staan. Het werk van Chevallier is gericht op de kwetsbaarheid van de natuur en op natuurbehoud. Het is aan de bezoeker om te bepalen of deze visies elkaar aanvullen of juist tegenstrijdig zijn.

Marieke Laverman en Rob Chevallier exposeerden beiden tijdens de IJsselbiënnale in 2021. Daar ontstond het idee voor een gezamenlijke expositie.

Rob Chevallier uit Velp maakt foto-objecten; een combinatie van fotografie en voorwerpen uit kringloopwinkels. Zo ontstaat een verbinding tussen vroeger en nu. Zijn kunstwerken zijn een pleidooi voor hergebruik van materiaal en recycling en bieden tegelijkertijd een kritische blik op de maatschappij.

Marieke Laverman uit Westervoort vindt haar inspiratie vooral in kleurvlekken. Van de ene vlek groeit vanzelf een andere, en nog een. Misschien dat juist daarom haar onderwerpen dicht bij organische vormen liggen: bloemen, bomen, de natuurlijk omgeving. Een recente serie schilderijen vindt haar oorsprong in macro-opnames van zandkorrels. Naast het schilderen geeft ze ook les in haar eigen atelier in Westervoort.

www.mariekelaverman.nl

www.robchevallier.com