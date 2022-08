Eetadressen gezocht voor Oekraïeners

DOESBURG – Sinds enkele maanden worden in Doesburg vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Om hen een zorgeloze avond te bieden en in een huiselijke sfeer plaatsgenoten te laten ontmoeten, organiseert Stichting Eet Mee het project Oekraïners Aan Tafel.

Inwoners van Doesburg ontvangen één of meerdere Oekraïense vluchtelingen voor een etentje bij hen thuis. Ze koken iets lekkers voor hun gasten of doen dat samen met hen. Zo ontmoeten de Doesburgers de mensen achter de verhalen in het nieuws. Voor de Oekraïeners is het een waardevolle kennismaking met inwoners van de gemeente en hoe zij leven.

De Stichting Eet Mee heeft al veel geslaagde ontmoetingen georganiseerd. Doesburgers die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via www.eetmee.nl of tel. 030-2213498. Op basis van wensen en mogelijkheden wordt een match gemaakt.

Eet Mee is een landelijk platform voor mensen die graag anderen ontmoeten, houden van een goed gesprek en het leuk vinden om samen te eten. Dat kan online of bij iemand thuis. Onze deelnemers zijn stellen, alleengaanden, gezinnen; van student tot pensionado, hier geboren en getogen of nieuw in het land.