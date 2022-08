Een Stief Kwartiertje: Zomerse loomheid

Het is zomer, oftewel de tijd dat u zich zou moeten overgeven aan het zien groeien van komkommers, oftewel u laten verzanden in loomheid. Maar dat wordt u niet gegund, want u wordt uitgenodigd, eigenlijk geacht of nog beter, min of meer gedwongen eropuit te trekken. Tot voor kort werd u verleid om het vliegtuig te nemen, maar nu wordt u aangeraden dat juist niet te doen, al stimuleert het voegen in de wachtrij op Schiphol het vooruitzicht op die gelukzalige loomheid. U wordt ook geacht de auto te laten staan om niet in de door protesterende agrariërs veroorzaakte files terecht te komen. Nee, u stapt op de fiets die voorzien is van een klein hulpmotortje, waardoor u niet hard hoeft te trappen en u kunt schakelen naar een zomerse tred, althans wanneer u de versnelling ook op de komkommerstand zet. Kortom, u wordt geacht op weg te gaan naar de zomermarkten.

Zomermarkten zijn het ultieme vermaak dezer dagen, althans als we de aankondigingen moeten geloven. De zomermarkten staan symbool voor de komkommertijd, hoewel er op deze markten weinig komkommers te koop zijn.

In deze tijd van het jaar zijn er veel markten. Ze zijn allemaal verschillend in de aankondiging en ze melden allemaal de grootste te zijn in hun soort, maar in feite verschillen ze evenveel als de ene komkommer van de andere. Ze trekken echter veel volk uit de hele omgeving, nee, zelfs vanuit alle windstreken en daardoor wordt u geacht deze markten ook te bezoeken. Helaas is er aan de Veluwezoom een aantal afgelast, omdat de grote regionale roerganger van de zomermarkten, Henk Steinvoort, helaas plotseling is overleden. Op elke markt, die wel doorgang vindt in onze regio, zou een bescheiden postuum eerbetoon aan Henk niet misstaan. Zijn werk zal worden overgenomen, want een zomer zonder zomermarkten is als komkommers kweken in de winter.

U wordt dus geacht op de fiets te stappen. Afgelopen maandag was u uiteraard op de Loense Moandag, voorheen de pony’s en paardenmarkt, uiteraard niet omdat u overweegt een pony in uw achtertuin te laten grazen. Er zijn veel handzamere dingen te koop, want elke zichzelf respecterende markt heeft immers ook een plek waar iedereen de spullen kan ruilen die al jaren in huis in de weg liggen, de zgn. kofferbakmarkt. Die is er ook in Velp waar ze de komende donderdag nog een keer het centrum verbouwen tot één grote markt en ze zich daardoor hebben uitgeroepen tot grootste braderie van het oosten. Die donderdag wordt voor u een hele drukke dag, want u wordt geacht aan het eind van de middag op uw fiets stappen om op tijd in Beekbergen te zijn voor de Veluwse Avondmarkt. Dan is het prettig dat u elektrisch rijdt, want u moet de Posbank over naar de Loenermark en u bent natuurlijk al enigszins vermoeid geraakt door het slenteren langs die 200 Velpse kramen. De Beekbergers op hun beurt houden de oude ambachten enigszins in ere, het oude handwerk dat glorieus afsteekt tegen de machinaal gefabriceerde prullaria op de rest van de kramen.

U wordt geacht de markten in uw omgeving te bezoeken, al is het maar als eerbetoon aan al die vrijwilligers die met hun zomerse loomheid geen raad weten. Voor hen fietst u elke dag van de week heel relax en elektrisch ondersteund van markt naar markt en slentert van kraam naar kraam, waardoor u zich ’s avonds voldaan maar gesloopt overgeeft aan de zomerse loomheid.

Desiderius Antidotum