Een Stief Kwartiertje: Uitkijktoren

Een deel van de Loenense bevolking kijkt uit naar een nieuwe uitkijktoren. Dat is op z’n zachts gezegd opmerkelijk, want het uitkijken duurt nu al zo’n 17 jaar en dat zegt natuurlijk iets over het uithoudingsvermogen van de Loenenaren. Het is een reikhalzend volkje en dat past prima bij het beoogde doel. Mensen willen nu eenmaal graag uitzicht hebben, al verschillen de doelen waarop.

Er is flink gelobbyd in de afgelopen jaren en het dorp heeft zelf al een behoorlijk bedrag bij elkaar gesprokkeld, weliswaar niet torenhoog, maar toch. De Loenenaren willen die toren. Ze zijn onwankelbaar en paalvast, geheel in overeenstemming met hun plan en met de blik omhoog gericht; ze verwachten alle heil van boven, dat moet neerdalen op de top van de trapjesberg op de Loenermark. Met heil wordt voornamelijk geld bedoeld, want er moet zo’n 180.000 euro bij elkaar gescharreld worden, trapsgewijs moet het gaan lukken. De Stichting Vrienden van de Loenense bossen is de laatste jaren met vereende krachten bezig om de lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Ooit hebben er twee uitkijktorens op de trapjesberg gestaan. De eerste was 5 meter hoog, de tweede 14 meter en de nieuwe toren moet maar liefst 21 meter hoog worden. Een specifieke grond voor de bouw heb ik niet in de geschiedenis kunnen terugvinden. De meest aannemelijke verklaring is dan ook dat vanuit Loenens gezichtspunt er een toren op de trapjesberg hoort te staan. Immers, een trapjesberg moet je kunnen beklimmen. Wellicht zullen de torens in het verleden als toeristische attracties aan het publiek verkocht zijn, maar vroeger zal het vast ook als uitkijkpost voor het wild gebruikt zijn; je hebt beter zicht en dus een beter schootsveld.

Uiteraard zijn er mensen die uitkijken naar het moment dat de besprekingen over de nieuwe toren worden afgebroken; het plan moet het lot ondergaan van de vorige twee torens: neergehaald. Ze voeren de omgeving op als een diervriendelijk gebied, waar de mens weliswaar af en toe te gast mag zijn, maar niet vanuit een plek waar ze hun dierlijke soortgenoten in hun dagelijks leven kunnen bespieden. Ze vinden mensen voyeurs, die over dierlijke grenzen gaan. De provincie heeft lange tijd partij gekozen voor de natuur en ook hier de stikstof- en ammoniakproblematiek opgevoerd als spelbreker, maar na permanent aandringen van het bestuur van de Vrienden van de Loenense bossen is er alsnog een natuurtoets geweest, die uitgewezen heeft dat de toren geen grote negatieve gevolgen voor de natuur heeft. Je zou hier een parallel in kunnen zien met de huidige boerenprotesten: als je maar lang genoeg blijft tamboereren op de betwiste aannames van negatieve natuurwaarden dan beginnen partijen vanzelf te schuiven.

Ik gun Loenen haar toren, al valt over het nut ervan te twisten en dat zal mede een reden zijn, naast een behoorlijke berg gemeenschapsgeld, waarom er al zolang gebakkeleid wordt over het al dan niet plaatsen. In deze tijd hebben we echter veel uitkijktorens nodig, want we moeten overzicht krijgen op alle problemen die onze samenleving momenteel teisteren. Er is grote behoefte aan echte vergezichten, stippen op de horizon waar de mensheid naartoe zal moeten, willen we met onze waarden en onze natuur overleven. Dat zullen de Vrienden van de Loenense bossen hopelijk ook in hun streven meenemen, want als de toren er komt dan zal dat veel mensen trekken, maar u weet inmiddels…. de verhouding tussen mens en natuur wordt steeds lastiger.

Desiderius Antidotum