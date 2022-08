Een Stief Kwartiertje: Kulturhus

Je hoeft geen groot ziener te zijn om de huidige discussie in Laag-Soeren over het voortbestaan van het Sprengenhus te begrijpen. Al bij de eerste besluitvorming tot de bouw was de vraag gerechtvaardigd of Laag-Soeren niet te klein was voor zo’n groot kulturhus. U weet inmiddels ook dat aan grote plannen altijd grote ideeën ten grondslag liggen, die vaak te groot blijken te zijn voor onze kleine hersenen. Mensen die daarvoor waarschuwen, worden op voorhand al snel als doemdenker en pessimist versleten. Op deze plek heb ik al vaker aangegeven dat je geen deskundige in de bevolkingsleer hoeft te zijn om te snappen dat de uitbreiding van het Hof van Soeren weliswaar ook jonge gezinnen zou huisvesten, maar dat zeker niet verwacht mocht worden dat die jonge moeders in naoorlogs tempo al die nieuwe klaslokalen in het Sprengenhus vol zouden baren. De recente geschiedenis van de school en de voetbalclub hebben dat inmiddels aangetoond.

Als men een kulturhus wil bouwen, dan ligt het voor de hand, alvorens men een schop in de grond steekt, om je te verdiepen in de cultuur van het dorp. Ondanks alle fraaie en enthousiaste kreten die destijds geslaakt werden toen de plannen voor de bouw gemaakt werden, zoals het grote draagvlak en de verbondenheid, het rijke verenigingsleven, de leefbaarheid van het dorp etc., was al snel duidelijk dat de exploitatie van het grote gebouw binnen afzienbare tijd tot discussie zou leiden. Hoe houden we het gebouw c.q. onze cultuur overeind? En dan worden naast de zorgen ook weer dezelfde fraaie en enthousiaste kreten geslaakt als bij de start en niet ten onrechte, maar de onderliggende vraag, die dan pijnlijk komt bovendrijven, is natuurlijk: wie zal dat betalen? De eigenaar van het Sprengenhus is de woningcoöperatie Veluwonen, maar die wil ervan af, want ze wil alleen huizen verhuren die geld opbrengen en geen kulturhus exploiteren dat geld kost.

Nu de Harmonie in het dorp weg is, moet de harmonie in het Sprengenhus gevonden worden, dat is de opdracht die het dorp zichzelf stelt, weliswaar ingefluisterd door de gemeente en de woningcoöperatie. Op de grote gespreksavond in het dorp werden tal van ideeën gespuid, zoveel zelfs dat geopperd werd om het Sprengenhus uit te bouwen. In de komende tijd moet dan ook duidelijk worden waar de cultuur van het dorp op gebaseerd is. Uiteraard gaan alle Soerenaren er terecht van uit dat het Sprengenhus van hen is, net zoals het oude Dorpshuis van hen was. Maar ik lees nog niets over een dorpsfinancieringsfonds, waarin alle Soeraneren een deel van hun spaarcenten storten en zo mede-eigenaar worden van hun eigen dorpshuis. Eerder gaan er stemmen op om het geheel of gedeeltelijk in handen te leggen van een nieuwe exploitant. Maar dat is altijd iemand met een verdienmodel, die hoogstwaarschijnlijk zijn vermogen niet wil aanwenden om het Sprengenhus en daarmee de dorpscultuur overeind te houden. Kortom, blijft het Sprengenhus een kulturhus of wordt het het huis van de Soerense cultuur?

Voor de hand ligt natuurlijk dat de Soerenaren de exploitatie zelf ter hand nemen. Als het huis van het dorp is, dan moet het dorp er ook voor gaan zorgen als een goede huisvader. Over een nieuwe invulling van het Sprengenhus zijn ideeën te over, ook alternatieve financieringsmogelijkheden, alleen moeten er Soerenaren gevonden worden die het lef hebben hierin te stappen. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de toekomst, want ze vond een groot kulturhus passen in het kleine Laag-Soeren.

Desiderius Antidotum