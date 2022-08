Drie generaties Russelman een eeuw lang in de houthandel op kasteel Ter Horst

LOENEN – Landgoed bij Kasteel Ter Horst in Loenen bood lang geleden de mogelijkheid voor de familie Russelman om hier een houthandel te vestigen. Drie generaties lang is de familie hier inmiddels actief. Al een eeuw lang, vanaf 1922, bestaat de Hard- en Zachthout Imp. Mij. Alexander Russelman is de derde generatie die het bedrijf nu leidt, na zijn grootvader Hendrik en vader Henk. Het wonen en werken in en om het kasteel is voor Alexander zijn grote liefde.

Alexander Russelman werd 53 jaar geleden geboren op het landgoed. Kasteel Ter Horst is inmiddels bijna negentig jaar in bezit van de familie Russelman. Zijn grootvader Hendrik Russelman kocht het kasteel in 1934 het kasteel voor 40.000 gulden en zette vanuit de Zaanstreek hier in Loenen zijn houthandel voort.

Toen hij het landgoed kocht, omvatte het 20 hectare: 8 hectare bos en 12 hectare weiland, water en bebouwing. In de loop der jaren heeft Alexander geprobeerd zoveel mogelijk grond bij te kopen. Ongeveer tweederde van het terrein is weer bos geworden. Alexander wil zoveel mogelijk bomen op zijn landgoed en heeft er meer dan 20.000 bomen bijgeplant. Daar ziet hij de natuur weer terugkomen, ook de de reeën, dassen en vossen. De bijbehorende woning De Oldenhof is verhuurd. Alexander kocht de kleinschalige minicamping Molen Allee als extra inkomstenbron voor het landgoed.

Twee pijlers

Er zijn twee pijlers op Ter Horst: de houthandel en het landgoed zelf. Vroeger werd het koetshuis verhuurd als woning, maar het overgrote deel van de gebouwen stonden leeg, onrendabel te wezen. Russelman heeft eigenhandig de ruimtes geschikt gemaakt voor kantoren. In september 1998 had hij het eerste bedrijf erin zitten.

In diezelfde maand werd hier ook het eerste huwelijk voltrokken en nadien wisten vele bruidsparen deze schitterende trouwlocatie te vinden. In die tijd werd er heel veel getrouwd, op een gegeven moment hadden waren er honderd huwelijken per jaar.

Respect

Er was vraag naar kantoorruimte en die kon Russelman bieden. Dit met behoud van en respect voor alle historische elementen. Hij moest het landgoed met de verbouwing zo authentiek mogelijk houden, maar tegelijk zo modern dat er kantoren konden worden gehuisvest. Kasteel Ter Horst is een Rijksmonument en dat betekent dat de eigenaar gebonden is aan ‘duizend-en-een’ regeltjes.

Alexander heeft daar nooit last van gehad. Hij is ambtelijk altijd correct geholpen. De restauratie van het oude kasteel en bijgebouwen vergde een fors kapitaal. Met subsidies, giften en een flinke eigen bijdrage kon het gefinancierd worden. Russelman is ook blij met de geldelijke steun van de stichting Wijnand Hacfort, die met rondleidingen en verkopen het mede mogelijk maakte om sommige projecten rond te krijgen, zoals restauratie van de Schuilkapel.

De oppervlakte van het landgoed is nu 35 hectare. Nog geen 5 tot 10 procent van het hout voor de houthandel komt van het landgoed zelf. Er staan mooie opstanden, die laat Russelman staan, tenzij er echt nood aan de man is. Alexander doet de in- en verkoop van het hout en het klantencontact. Hij doet veel van het meetwerk, drogen, eigenlijk alle werkzaamheden wel. Hij vindt het prachtig, al vindt zijn lichaam het inmiddels wel wat minder. Het zware werk laat hij aan zijn jongere medewerkers over. Ook heeft hij iemand in dienst die veel op de vrachtwagen zit voor het halen en brengen.

Autenthiek

Alexander is een kasteelheer en houthandelaar in hart en nieren. Hij zegt: “Dit is mijn leven. Ik moet er heel veel voor laten, maar geniet ervan als dingen lukken. Ik ben ook het liefst hier. We hebben net een enorme dakrestauratie van 3 jaar achter de rug. Het kasteel heeft jaren in de steigers gestaan. Het hele dak is gerenoveerd, op de authentieke manier, met leien. Daar is geen schroef aan te pas gekomen.”

Over het wonen werken op een oud kasteel zegt hij. “Je moet geen perfectionist zijn om hier te wonen. Er mankeert van alles, aan de tuinen, aan de gebouwen, niks is perfect. Dat moet je accepteren. Het is ook wel de charme van het hele pand, dat het niet perfect is. Je mag best zien dat het oud is. Het pand in de huidige staat is uit 1792, dus 225 jaar oud, het kasteel zelf is uit 1557 en de kelders zijn waarschijnlijk nog ouder. Het pand heeft heel veel oorlogen en stormen en ander (natuur)geweld meegemaakt. Maar wat er ook gebeurt: mijn doel is het zo oorspronkelijk mogelijk te houden.”

Foto’s: Martien Kobussen

Foto: Veel gezaagd hout ligt opgeslagen op het terrein bij het Loenense kasteel

Foto2: Kasteel ter Horst is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd (archieffoto, december 2019)