Dr. W. Portheinestraat vernoemd naar Velpse dokter en verzetsheld

VELP – De straat in het nieuwe wijkje op het voormalige Record-terrein in Velp heet nu officieel Dr. W. Portheinestraat. Het naambord werd donderdag 28 juli onthuld door Frederique Portheine, kleindochter van de Velpse dokter en verzetsheld, naar wie de straat is vernoemd. Zij deed dit samen met wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden.

Dr. W. Portheine was van 1926 tot 1966 huisarts in Velp-Zuid. Hij nam de praktijk over van Dr. Van der Feltz. De gemeente betaalde de artsen vroeger jaarlijks een basisbedrag per patiënt. De patiënten werden vervolgens gratis behandeld. Dit gebeurde veel in Velp-Zuid, waar dokter Portheine zijn werk deed.

In 1951 werd dokter Portheine geëerd met de Zilveren Gemeentepenning vanwege zijn 25-jarig jubileum als gemeente-arts. In 1966 ontving hij de Gouden Gemeentepenning vanwege zijn 40-jarig jubileum en ook vanwege zijn afscheid als arts in Velp. Dr. W. Portheine is geboren in 1898 en overleden in 1979.

Zijn, inmiddels overleden, zoon Rob Portheine nam in 1966 de praktijk over.

Naast zijn werk als arts heeft Dr. W. Portheine in de Tweede Wereldoorlog, net als de andere Velpse artsen, veel (Joodse) onderduikers geholpen. Hij nam een aantal van hen zelfs in huis. Samen met Dr. Van der Willigen en zuster Van Zwol van Ziekenhuis Velp was hij actief in een netwerk van verzet.

Om die reden heeft het Comité Monument voor moedige mensen in WO2 aan de gemeenteraad van Rheden voorgesteld deze nieuwe straat te noemen naar dokter Portheine. De gemeenteraad ging hiermee akkoord. Een mooi besluit, vindt wethouder Gea Hofstede. “De wereld staat ook nu in brand. Moedige mensen moeten we eren.”

Foto: Linda Peppelman