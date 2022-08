Doesburgse designer maakt preview van Doesburgse canon

DOESBURG – Het is nog maar de preview, maar wel meteen een preview met ambitie. Op donderdag 4 augustus nodigt het projectteam Canon van Doesburg zijn stakeholders uit om te komen kijken waar het met de Doesburgse canon naar toe gaat. Kort daarna is dit kijkje in de toekomst van het project ook voor het publiek te zien. Als digitale projectie in de kelders van Het Arsenaal. Doesburg Vertelt sprak met Boyd Rotgans, kind van Doesburg en ontwerper van de preview.

Toen het projectteam Canon van Doesburg iemand zocht voor het maken van een preview, moest dat in elk geval iemand zijn met een duidelijke verbintenis met de stad. Omdat de canon bovendien modern en interactief wordt, lag de keuze voor de jonge interactief ontwerper Boyd Rotgans voor de hand. Rotgans groeide op in Doesburg. Als hij aan zijn geboortestad denkt, ziet hij de beelden voor zich die Doesburgers zo goed kennen: een historische binnenstad met daar omheen de natuur, de linies en iets verder de Achterhoek en de Veluwe. De ontwerper woont inmiddels in Den Haag, maar zijn familie woont nog steeds in Doesburg. Hij komt er vaak en graag op bezoek, soms ook wel een beetje op de vlucht voor de drukte van de Randstad. Op de kunstacademie ArtEZ in Arnhem volgde hij de bachelor opleiding Data Art Technology, waarin wordt geëxperimenteerd in het spanningsveld tussen mens en technologie.

Sleutelfiguren

Boyd Rotgans heeft een duidelijk beeld voor ogen: “Ik zie de Canon van Doesburg voor me als een toegankelijke ontmoetingsplek, die bezoekers op een audiovisuele en tactiele manier prikkelt om de stad verder te ontdekken. Een plek die gedragen wordt door Doesburgers, en waar de verhalen uit het verleden, het nu en de toekomst samenkomen voor jong en oud.”

In het voorproefje van de canon, dat begin augustus wordt onthuld, worden op een toegankelijke manier sleutelfiguren uit Doesburg getoond, die hun enthousiasme voor het reilen en zeilen van de stad delen. Rotgans: “De Canon van Doesburg draait onder andere om de verhalen van de Doesburgers zelf. Wij ontwikkelen daarom een interactieve ervaring, waarbij bezoekers aan de kelders van het Arsenaal op een eigentijdse manier kennis kunnen nemen van de verschillende verhalen. De preview licht alvast een tipje van de sluier op.”

Voor de preview van de Doesburgse canon werkte Rotgans samen met fotograaf Robbin van Turnhout, visagist Roos Wessel en tentoonstellingenontwerper Tiago Rosado. Wat het viertal uit de hoge hoed heeft getoverd is na 4 augustus te zien in het Arsenaal in Doesburg.