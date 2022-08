De Middelste Molen enige papierfabriek in Nederland op water- en stoomkracht

LOENEN – Het oude papierfabriekje De Middelste Molen aan het Apeldoorns Kanaal in Loenen heeft een bijzonder rijke historie. Al 400 jaar staat het bedrijf, dat inmiddels een museum is geworden, in Loenen. In vier eeuwen is er op deze plek veel de revue gepasseerd. Meer leed dan lief, gezien de vele branden die hier geweest zijn. Sinds enige jaren gaat het met De Middelste Molen weer prima. Het gebouw floreert als nooit tevoren, dankzij vele enthousiaste vrijwilligers.

Het fabriekje aan de Loenense Molenbeek dateert al van het jaar 1662. Toen werd er reeds papier geschept. De molen brandde af in 1845 en weer herbouwd. Daarna was er wederom brand in 1886 en in 1887 is de molen weer opgebouwd in de huidige vorm. Voordien zat het woonhuis van de papiermaker vast aan de molen. Oorspronkelijk was er een combinatie van boerderij en papierfabriek. De boerderij van de familie Wilbrink, naast de fabriek, was in vroeger eeuwen van dezelfde eigenaar.

Stoomketel

Het papier werd gemaakt op een langzeefmachientje; nat op formaat gesneden en met een handkar naar een drooghuis gebracht. De vellen werden opgehangen aan touwen. De andere dag werden die er weer afgehaald en met een handpers vlak geperst. Als het mooi wit papier moest zijn, werd het vel voor vel gesorteerd.

De eerste stoomketel en stoommachine kwamen in 1903 waardoor de productie aanmerkelijk opgevoerd kon worden. De stoommachine kon de beide ‘hollanders’ en de kollergang aandrijven. Hierdoor had de eigenaar meer water om de papiermachine aan te drijven. De kollergang had toen nog houten tandwielen, die nog al eens stuk gingen als de kollerstenen slipten. De molenmaker moest er dan aan te pas komen om een nieuwe in te zetten. Dit was vakmanschap.

Droogdoek

In 1913 kwam de eerste droogcilinder, die zette men toen dwars naast de papiermachine. De papiermakers moesten de vellen op het droogdoek leggen en van achteren weer droog opstapelen. Dit bespaarde toen al bergen werk. De medewerkers hoefden immers niet meer naar de droogschuur. Er kwam een tweeploegenstelsel zodat er meer gemaakt kon worden.

In 1913 maakte Bomhof op de Middelste Molen wit papier voor tabakszakken, grijs papier voor drukkerijen en spijkerpakken. Het gramgewicht varieerde van 200 tot 500 gram per vierkante meter. De verpakkingen van tabak liep terug omdat de fabrieken overschakelden op machinale verpakkingen. Omdat de Middelste Molen geen rollen papier kon leveren werd de afzet moeilijker.

Bovenbeek

De nu aanwezige en gerenoveerde papiermachine heeft een werkbreedte van 85 centimeter en is geplaatst na de brand van 1886. Deze werd 50 centimeter lager dan de begane grond geplaatst. Dit was goed bekeken, want het gebruikswater dat men nodig had, kwam uit de bovenbeek, die bij het waterrad een verval had van 2.30 meter. Zodoende had men voldoende druk op de waterleidingen.

Het water dat zich vanaf de bovenbeek over het waterrad naar beneden stort, komt terecht in een beek. Vroeger was er een dubbele beek, gescheiden door een houten wand. Bomhof had hier de bedoeling mee om het vuile water te scheiden van het schone omdat verderop aan de Molenbeek ook de papierfabriek Schut en Berends gebruik maakte van het water.

Eigenaar

Na de fusie tussen Schut & Berends en Cartonfabriek Wed. J.W.Schut tot Lona Verpakking werd dit bedrijf eigenaar van het fabriekje. Doordat het gebouw goed werd onderhouden door Jaap Witteveen, die bij het fabriekje woonde, en later door de familie Gerrit Evers bleef het bedrijf in stand. Vaak gingen bezoekers van de moderne Lona fabrieken op de Middelste Molen kijken hoe vroeger het proces verliep van grondstof tot vel papier.

Sinds enige jaren is er een stichting gevormd door de gezamenlijke verpakkingsfabrikanten die eigenaar zijn van De Middelste Molen Hierdoor kon de molen voor het nageslacht bewaard blijven. Aankoop van de boerderij, dat origineel hoort bij de Middelste Molen, is nog niet gelukt.

Inmiddels is bij het fabriekje, dat in prima staat van onderhoud verkeerd, een nieuw bezoekerscentrum gebouwd. Het voormalige woonhuis van bedrijfsleider Witteveen is ingericht voor de ontvangst van de bezoekers en verkoop van diverse papiersoorten en andere aanverwante artikelen.

Foto: Jaap Witteveen perst hier het laatste water uit de vellen papier