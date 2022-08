Bewoners Roodborstlaan zijn helemaal klaar met gedumpt afval

DIEREN – Autobanden, meubels, rollen tapijt, lege verfblikken, emmers bouwafval en soms complete bankstellen. De bewoners van de Roodborstlaan in Dieren zijn het zat. Keer op keer vinden zij grote stapels afval bij de container achter hun flat. Gedumpt op hun eigen terrein. “Wij zetten toch ook geen vuilniszakken op de oprit van een ander?”

“Er wordt hier echt van alles gedumpt”, zeggen VvE-bestuurslid Dee Meijer en haar partner Hans van Essen. Ze wonen in één van de appartementen boven de winkels aan de Roodborstlaan. Aan de achterzijde van het pand staan drie afvalcontainers. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor de bewoners van de flat, maar daar hebben veel mensen lak aan. “Ach, als er eens iemand een vuilniszak in de container doet, heb ik daar geen probleem mee. Maar mensen gooien allemaal hun afval maar gewoon naast de bakken”, zegt Meijer. “We vinden regelmatig autobanden en bumpers. Ik denk dat een autobedrijf gewoon zijn kosten niet wil betalen en het op deze manier maar oplost.”

Hoewel het hier gaat om gemeentelijke containers, zijn deze geplaatst op privéterrein. Alles tot aan de straat is eigendom van de VvE. “Het afval wordt dus letterlijk op onze oprit gedumpt”, aldus Van Essen. In overleg met de gemeente zijn er al bordjes op de container gehangen, waarop duidelijk staat dat deze alleen ‘bedoeld zijn voor het huishoudelijk afval van de flatbewoners’. Maar deze boodschap komt totaal niet over. “Sommige mensen denken misschien dat iedereen hier zijn afval kwijt kan. En heel veel anderen komen ’s avonds laat stiekem wat weggooien, dus die weten heel goed dat het niet mag.”

Afval dat op privéterrein wordt gedumpt, is formeel gezien de verantwoordelijkheid van de terreineigenaar. Het is dus niet zo dat alles dat bij de container wordt neergezet, vanzelf door de gemeente wordt opgeruimd.

De gemeente Rheden erkent het probleem. “Het dumpen van afval, ‘bijplaatsing genoemd’, is illegaal en gebeurt helaas op meerdere plekken in de gemeente. De Roodborstlaan staat bij ons niet bekend als ‘hotspot’.” Voorheen werd toezicht gehouden door de milieupolitie, tegenwoordig zijn er boa’s die zich focussen op milieu, maar handhaving is lastig, omdat de dader maar zelden te achterhalen is. “Wij kunnen pas wat doen als we mensen op heterdaad betrappen als ze afval neerzetten”, aldus de gemeente.

En mensen betrappen, dat is lastig, merken ook Meijer en Van Essen. “Je kunt de containers vanuit onze appartementen niet zien. We overwegen camera’s, maar dat kost ons weer een hoop geld dat we liever besteden aan het opknappen van ons complex.” Ook het plaatsen van een hek om het terrein klinkt inmiddels aantrekkelijk, maar ook daarbij lopen de kosten flink op. “Ergens denken we, zet die container dan maar ergens anders neer. Op gemeentelijke grond. Maar ja, dat lost ons probleem dan wel op, maar niet het afvalprobleem.”

Er zijn volgens de gemeente voldoende mogelijkheden voor inwoners om netjes van hun afval af te komen. Zo kunnen zij eens per jaar gratis een kleine hoeveelheid grofvuil op laten halen door PreZero. “Een telefoontje is voldoende”, zegt de gemeente.

Voor grote hoeveelheden moet worden betaald en dat is iets meer dan voorheen, toen Rheden nog een contract had met het Afvalbrengstation in Arnhem. Dit onder het motto ‘de vervuiler betaalt’. Meijer en Van Essen hebben het idee dat er sinds die overstap meer afval wordt gedumpt, maar dat blijkt volgens de gemeente Rheden mee te vallen. “Wij monitoren het aantal meldingen en zien daar maar een lichte stijging.”

Overigens kunnen diverse soorten afval nog steeds gratis worden weggebracht, nu naar het Recycleplein in Doesburg, waaronder de eerder genoemde autobanden en verfblikken. Huishoudelijke apparaten kun je inleveren bij de winkel waar je een nieuwe aanschaft. Meer informatie hierover staat op www.rheden.nl/inwoners/afval.

De bewoners van de Roodborstlaan, hun buren én de gemeente hopen dat mensen de regels er eens op na willen lezen en doen een beroep op het fatsoen: “Ruim zelf je afval op en gooi het niet op ons terrein.”

Foto: Bewoner Hans van Essen is al het afval op zijn terrein helemaal zat

