Benefietconcert voor Oekraïne door Chamber Ensemble Kyiv

ROZENDAAL – Op vrijdagavond 19 augustus geeft het Chamber Ensemble Kyiv een benefietconcert in de kerk van Rozendaal. Het concert is getiteld Troost voor Vluchtelingen en omvat een programma met muziek en gedichten uit Nederland en Oekraïne met een troostrijk karakter.

De musici van het Chamber Ensemble Kyiv komen uit Oekraïne. Zij zijn vrijgesteld van dienst in het leger, omdat hun muzikale bijdrage belangrijker wordt geacht vanwege het uitdragen van de Oekraïense cultuur. Door concerten te geven, zamelen zij ook geld in voor hulp aan Oekraïne. In Rozendaal wordt geld ingezameld voor gehandicapte kinderen uit Oekraïne via de organisatie Hart voor Kinderen. De organisatie van het concert is in handen van de werkgroep Kunst In de Kerk (KIK). Deze groep neemt ook de kosten van het concert voor haar rekening, zodat de opbrengsten geheel ten goede komen aan het project van de Stichting Hart voor Kinderen.

Voor het concert worden de vluchtelingen die in Arnhem en omgeving verblijven speciaal uitgenodigd. Daarnaast is het voor iedereen vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage is uiteraard zeer gewenst. Een plekje reserveren kan via liesbethvanhulst@kpnmail.nl. Het concert begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. Aansluitend is er een nazit met de musici, onder genot van een drankje.

Mensen die het concert niet kunnen bijwonen, maar toch een financiële bijdrage willen geven, kunnen dit doen via rekeningnummer NL16INGB 0000 9339 39 van de Diaconie Prot. Gem. Rozendaal, onder vermelding van Benefietconcert Oekraïne.