A50 richting Apeldoorn dicht voor groot onderhoud

REGIO – De A50 richting Apeldoorn is van 5 tot 22 augustus afgesloten wegens groot onderhoud. Het gaat om het 21 kilometer lange deel tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. Rijkswaterstaat verwacht forse verkeershinder. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van minimaal 30 minuten.

De A50 in noordelijke richting tussen Arnhem en Apeldoorn krijgt nieuw asfalt. Daarnaast voert Rijkswaterstaat andere werkzaamheden uit, zoals het aanbrengen van markeringen, het herstellen van voegen, betonreparaties en het vervangen of vernieuwen van de vangrail. Door de weg 16 dagen lang volledig af te sluiten, kan in verhouding meer werk worden verzet in minder tijd. De hinder voor de weggebruiker is daardoor het kortst en de veiligheid voor zowel de weggebruikers als de wegwerkers is beter te waarborgen.

De A50 richting Apeldoorn is afgesloten van vrijdag 5 augustus 20.00 uur tot maandag 22 augustus 5.00 uur. Van vrijdag 12 augustus 20.00 uur tot en met maandag 15 augustus 6.00 uur is de aansluiting Arnhem-Noord (26) op de A12 afgesloten voor verkeer vanuit de richting knooppunt Velperbroek/Duitsland. Verkeer vanuit Arnhem en Nijmegen in de richting van Apeldoorn wordt omgeleid via de A12, A30 en de A1. Weggebruikers in de richting van Twente of de Achterhoek rijden via de A12 en A18/N18. Lokaal verkeer wordt via gele borden omgeleid.

Het verkeer op de A50 tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg in de richting Arnhem ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

www.rijkswaterstaat.nl/GOA50waterberg-beekbergen