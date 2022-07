Zomerlunch in Klarenbeek brengt verbinding

KLARENBEEK – Op woensdag 6 juli zat het MFC in Klarenbeek vol met een vijftigtal gasten. Zij hadden zich aangemeld voor de zomerlunch.

Op het menu stonden twee verse soepen, gevolgd door salades opgemaakt met een internationale tint. Hierna werden de gasten verrast door smakelijke tapas, met als afsluiting traditionele baklava, gemaakt door twee Syrische vrouwen. De complimenten waren niet te tellen, met als enige opmerking dat het allemaal wel heel veel was.

De kosten voor de lunch konden dit keer, door een gulle gift van Caritas, laag blijven. Caritas, een netwerk met als doel om mensen in hun kracht te zetten, vindt dit zo’n mooi initiatief dat zij dit geld ter beschikking heeft gesteld. De lunch brengt mensen in verbinding, waardoor nieuwe contacten worden gelegd.

Iedere twee maanden verzorgen de dorpscontactpersonen van Klarenbeek, samen met een enthousiast team van vrijwilligers, een lunch. Deze lunch is iedere keer weer anders, zodat het altijd een verrassing is wat er op het menu staat. De volgende lunch is op 7 september van 11.30 tot 13.30 uur in het MFC te Klarenbeek. Dan wordt het weer een heerlijke herfstlunch. Aanmelden voor de herfstlunch kan tot 30 augustus via tel. 06-12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl.

Naast de twee maandelijkse lunches is het MFC iedere woensdagochtend tussen 10.00 en12.00 uur geopend voor een vers kopje koffie of thee. Buiten kan jeu de boules gespeeld worden en binnen worden de verhalen verteld of een potje rummikub gespeeld. Ook in de zomervakantie zal deze wekelijkse activiteit gewoon plaatsvinden en is het MFC iedere woensdag geopend.