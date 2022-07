Verwondering en beleving tijdens Magisch Verhalen Festival

DE STEEG – Op 23 juli is van 11.00 tot 18.00 uur de eerste editie van het Magisch Verhalen Festival, middenin het bos bij de Carolinahoeve. Met veel aandacht en respect voor de omgeving is dit festival zo duurzaam mogelijk georganiseerd.

Initiatiefneemster van het evenementen is Sandra Bryson, eigenaresse van Tante Pollewop Events. “Het idee is eigen opgeborreld in de coronatijd”, vertelt ze. In gesprek met andere ouders merkte ze dat deze periode erg pittig was voor veel kinderen. “Door corona werden ze gedwongen om al heel veel dingen te begrijpen, waar ze eigenlijk te jong voor waren.” Met het Magische Verhalen Festival hoopt Sandra de kinderen weer terug te brengen in hun fantasie. En met die kinderen ook de ouders. “Hoe mooi zou het zijn als zij weer een beetje kind kunnen zijn door de mooie verhalen.”

Magie

Het festival staat in het teken van verwondering, magie, fantasie en beleven, maar vooral van wat verhalen met je doen, ongeacht de leeftijd. Er is deze dag van alles te zien en te beleven. Zo zijn er verschillende interactieve voorstellingen, magische fotoshoots, verhalenvertellers die je meenemen naar een prachtige wereld, een voorleesoma voor de allerkleinsten, de zingende kabouter, knutselen, heel veel speciale workshops, zoals filosoferen voor kinderen of krachtstafjes en inktwezen maken, een vossenjacht, schminken en nog heel veel meer. Kinderen kunnen bijvoorbeeld meehelpen om een enorm grote magische vogel uit zijn kooi te bevrijden en de vele rare snuiters ontmoeten die het festival bevolken. Om het feest compleet te maken is er ook een zeer bijzondere en unieke markt, waar meer dan 50 standhouders uit binnen- en buitenland aanwezig zijn. Zij verkopen speelgoed, duurzame cadeauartikelen, kleding, magische boeken, kunst, spellen, planten, sieraden en nog heel veel meer. Ook aan de vaders en moeders is gedacht.

Meander

Een speciale plek tijdens het festival is weggelegd voor de Rhedense stripfiguur Meander. Sandra heeft dankzij de gemeente Rheden een pak kunnen laten maken en dat betekent dat Meander ook echt te zien is tijdens het festival. Kinderen kunnen met de Rhedense stripheld op de foto bij de stand waar zijn stripboeken verkocht worden. Ook de illustrator van het boek is aanwezig om de stripboeken meteen te signeren.

Op fiets

Sandra vindt het belangrijk om het festival laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te houden. Dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsoren is dit ook daadwerkelijk mogelijk. “De toegang tot het festival is gratis en voor de workshops wordt een bijdrage van maximaal 2,50 euro gevraagd.”

De organisatie stimuleert iedereen om zoveel mogelijk op de fiets te komen vanwege de geringe parkeermogelijkheden. Bij het horeacagedeelte en op het terras van de Carolinahoeve kan worden betaald met pin, maar rondom de hoeve kan dit lastig worden. Daarom is het aan te raden om voor de markt en enkele workshops contant geld mee te brengen. Kijk voor meer informatie, het programma en een goede voorbereiding op www.tantepollewopevents.nl.