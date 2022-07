Veertigste editie Velleper Donderdagen

VELP – Na twee jaren met pandemieperikelen kan dan niet alleen Velps grootste evenement weer plaatsvinden, maar ook worden gevierd dat de Velleper Donderdagen voor de veertigste keer worden gehouden in het centrum van Velp. De nog steeds grootste braderie van het oosten ontvangt op 28 juli en 4 augustus graag weer de duizenden bezoekers, die ervoor gezorgd hebben dat de Velleper Donderdagen al die jaren succesvol waren. Van heinde en verre komen gasten naar Velp voor de honderden kramen, de gezellige terrassen en het entertainment.

“Er moet wat gebeuren in Centrum Velp.” Dat waren de woorden waarmee Karel Aalbers, toenmalig eigenaar van Juweliershuis Aalbers, in het najaar van 1979 bij de recent overleden organisator Henk Hendriks kwam. De eerstvolgende decembermaand werd een succes. Niet op zijn minst door de komst van BN-ers van toen, zoals Albert Mol, Jos Brink, Willem Ruijs en Ron Brandsteder.

Dat eerste grote succes was de aanleiding om iets groots te bedenken. Onder voorzitterschap van Joop Frijlink van de Gelderse IJzerhandel werden de Velleper Donderdagen geboren. In die eerste dagen was de Hoofdstraat nog een rijksweg en van afsluiten van de weg was dan nog geen sprake. Ook de trolleybus moest er gewoon kunnen blijven rijden. De kramen werden dus enkel op de trottoirs geplaatst. De bezoekers moesten zich tussen de kramen en de winkels doorworstelen. Later werden ook de Rozendaalselaan, de Emmastraat en de Oranjestraat aan het evenement toegevoegd. In de loop der jaren mochten uiteindelijk de kramen ook op straat, maar nog steeds moest de bus erdoor kunnen. Toen de Hoofdstraat inmiddels aan de gemeente behoorde, werd ook lijn 1 omgeleid.

Ooit begonnen als met kramen van eigen winkeliers om de stille zomervakantieperiode wat extra elan te geven, groeiden de Velleper Donderdagen uit tot een grootse braderie van ruim 200 kramen.

Vandaag de dag

Een aantal jaren geleden werd onder auspiciën van organisator Jan Huurman een grote enquête gehouden onder 2000 bezoekers gehouden. Conclusie was dat het beter zou zijn om naar twee Velleper Donderdagen over te stappen. Vooral de eerste dag had veel nadelige invloed van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Het bezoekersaantal liep daardoor wat terug.

Nog steeds worden de straten van het centrum van Velp rijkelijk gevuld met kramen en is er voldoende te zien, te beleven en te koop. Gelukkig telt het centrum een flink aantal terrassen waar het goed toeven is. Alhoewel er al jarenlang geen thema’s meer aan de Velleper Donderdagen worden gegeven, komen er jaarlijks tussen de twaalf- en vijftienduizend bezoekers uit het hele land naar Velp. Natuurlijk krijgt het evenement van dit jubileumjaar een extra feestelijk tintje, maar een thema is tegenwoordig nauwelijks haalbaar.

Programma

Twee dagen lang probeert Veelzijdig Velp het de bezoekers van de Velleper Donderdagen naar de zin te maken. Op veel plaatsen zijn de terrassen speciaal voor deze dagen uitgebreid, zodat er veel plaats is om gezellig een kopje koffie, een glaasje of een hapje te doen.

Ondanks het feit dat het volop vakantie is en veel artiesten, na hun optredens bij bijvoorbeeld de Vierdaagsefeesten, ook van hun vrijheid genieten, is er tijdens de Velleper Donderdagen op meerdere plaatsen te genieten van live optredens. Zowel in de Parkstraat als in de Oranjestraat worden op de podia aldaar optredens verzorgd. Er is muziek te horen van onder andere Eastwood, het S.O.S. Matrozenkoor, Machabelle, Los Mayas, DJ Vintage Vinyl en verschillende dweilorkesten.

Voor de avonduren heeft organisator Jan Huurman verschillende straattheateracts ingehuurd. Met bizarre en ontroerende creaties worden de bezoekers verrast.

Kinderen hebben al veertig jaar lang speciale aandacht gekregen op de Velleper Donderdagen. Ook dit jaar weer is er aantal kermisachtige attracties opgesteld en komt er tegenover de kerk in de Emmastraat een speciaal plekje voor de kids. Op 28 juli is er de Circus Factory, waarbij kinderen zich kunnen uitleven alsof ze meedoen aan een circusvoorstelling. Op de laatste Velleper Donderdag kan een bezoekje worden gebracht aan Bert’s Animal Farm, een leuke melange van tientallen aaibare dieren in een leuke setting.

Op donderdag 4 augustus worden een aantal mensen van het eerste uur nog even in het zonnetje gezet. Op het podium in de Parkstraat worden ook de paar mensen gehuldigd die al vanaf dag 1 met hun handel in op deze braderie staan.

Wie jarig is trakteert

Normaliter ontvangt de jarige de cadeautjes, maar vanwege het jubileum verrast Veelzijdig Velp de bezoeker. Hoe gaat dat in zijn werk? Ieder uur, precies om 40 minuten over het hele uur, wordt er een foto van een bezoeker gepubliceerd op de Facebookpagina van Veelzijdig Velp en van de Velleper Donderdagen. Tevens is de foto te zien op een groot tv-scherm op het podium in de Parkstraat. Als deze gefotografeerde bezoeker zich binnen een uur, voordat de volgende foto verschijnt, bij het podium meldt, dan ligt daar een waardecheque van 40 euro voor hem of haar klaar.

Jans laatste Velleper Donderdagen

In 1994 begon Jan Huurman voor destijds Promotie Centrum Velp aan een reeks van zes jaren met zijn werk als organisator van acties en evenementen. Hij nam het werk over van Henk Hendriks, de eerste initiatiefnemer en organisator van de Velleper Donderdagen. In die tijd stond Jan aan de lat voor het geheel, inclusief het werven van de ambulante handelaren. Dat was een flinke klus, waar in 2001 een eind aan kwam omdat de werkzaamheden voor ‘Velp’ niet meer te combineren waren met zijn werk bij Rijkswaterstaat.

In 1996 solliciteerde hij naar de functie van activiteitenregisseur voor de BIZ Centrum Velp en werkt sindsdien als ZZP-er voor de vereniging. Eind van dit jaar stopt hij ermee en de winkeliersvereniging zoekt momenteel dus naar zijn opvolger. Jan hoopt dat zijn laatste Velleper Donderdagen een succes worden.