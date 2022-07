Tot tien leren tellen op Het Rhedens

DIEREN – De Vmbo-leerlingen van Het Rhedens in Dieren zijn regelmatig de hort op. Niet omdat ze spijbelen, maar omdat ze buiten school werkervaring opdoen, sporten uitproberen of zelfs een bokstraject volgen bij profbokser Orhan Delibas.

Buitenschools leren heeft de laatste jaren een belangrijke plek gekregen binnen het Vmbo-onderwijs op Het Rhedens. Dit houdt in dat leerlingen in hun vierde jaar niet meer hele dagen in de schoolbanken zitten, maar eropuit gaan om praktijkervaring op te doen. “De leerlingen kiezen in dat jaar vier keuzevakken. Dat kan iets zijn dat binnen hun profiel past, maar ook juist iets dat helemaal nieuw voor ze is”, vertelt Remco Booij, afdelingsleider Vmbo bovenbouw. “Dat varieert van meewerken in de horeca of binnen de zorg tot helpen bij een techniekbedrijf of in een kapsalon. Ook kunnen ze ervaring opdoen binnen het mbo. De leerlingen kunnen alle kanten op om zich te oriënteren. Zo kunnen ze in de praktijk ontdekken wat bij hen past.”

Welke keuze de jongeren ook maken, één ding is zeker: ze gaan de deur uit. Niet alleen omdat het veel leuker is om in de praktijk kennis te maken met een vak, maar ook vanuit een praktische kant. “Wij hebben niet alle faciliteiten en kennis in huis”, zegt Booij. “Neem de techniek, de ontwikkeling gaat zo snel. Dat kun je het best leren van mensen die er dagelijks mee werken.”

Halflege klas

Maatwerk is hierbij het toverwoord. Er wordt gekeken naar wat de leerling leuk vindt en waar hij het best op zijn plek is. “Dat heeft best wat aanpassingen gevraagd van onze docenten. De jongeren zijn twee dagen per week buiten de deur en soms komt het voor dat de klas half leeg is. Maar ook daar hebben we onze draai inmiddels in gevonden”, aldus Booij.

En dat het mes aan twee kanten snijdt, blijkt wel uit de vele succesverhalen. “Leerlingen kunnen een bedrijf ook concreet helpen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe de hoeveelheid afval uit de productielijn kan worden verminderd”, geeft Booij als voorbeeld. En ook zijn extra helpende handen vaak ook erg welkom. “Er zijn leerlingen die al vakantiebaantjes aangeboden hebben gekregen, in de horeca bijvoorbeeld.”

Sport

Niet alleen op het gebied van lessen en ervaringsplekken valt er genoeg te kiezen, ook het sporten gebeurt deels buiten de deur. “Een deel van de uren lichamelijke opvoeding wordt ingezet voor ‘sport oriëntatie keuze’. Daarbij kunnen kinderen intekenen op lessen bij clubs en verenigingen”, vertelt docent lichamelijke opvoeding Ferhat Aydur. “Ze kunnen lessen volgens mj sportclubs in de buurt, mountainbiken, kickboksen, dansen bij Studio26, noem het maar op.” Het Rhedens geeft de jongeren de vrijheid om zelf iets te kiezen dat zij echt leuk vinden. “Ze komen op een leeftijd dat vrienden en bijbaantjes belangrijker worden dan te sporten. We hopen met deze keuze de jongeren te stimuleren om toch te blijven sporten.”

Bokskampioen

En als soms blijkt dat een klas iets extra’s nodig heeft, dan kan ook dat worden geregeld. Zo waren er twee derde klassen die duidelijk wat meer begeleiding nodig hadden op het sociaal-emotionele vlak. “Het liep niet lekker in deze klassen”, zegt Aydur. “Tijdens corona hebben de kinderen verleerd hoe het is om samen in de klas te zitten en een groep te vormen. Daar moest iets aan gebeuren.”

En dus riep Aydur de hulp in van bokskampioen Orhan Delibas. Niet alleen een succesvol sportman met ervaring, maar vooral een man met een verhaal. Hij kwam als klein jongetje met zijn ouders uit Turkije, groeide op in Klarendal en heeft het door hard werken geschopt tot de Olympische Spelen. “Dat hadden de jongeren nodig. Niet alleen slaan, maar ook praten”, zegt Delibas. “Door mijn verhaal te vertellen, leerden ze dat je alles kunt bereiken, maar je moet er wel iets voor doen.”

Aydur en Delibas zijn enthousiast over de resultaten die ze behaalden. “De jongeren hebben veel geleerd. Luisteren naar elkaar, discipline, zelfreflectie. Ze kregen meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. En sommigen leerden tot tien tellen…”

Het project werd onlangs afgesloten op de Boksakademie van Delibas in Arnhem. De leerlingen uit deze klassen kregen een mooi certificaat.