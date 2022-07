Stoomtrein rijdt weer volgens zomerdienst

REGIO – De vakanties zijn begonnen en dat wil zeggen dat de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij weer bijna dagelijks over de Veluwe rijdt. Met uitzondering van de zaterdagen kan er elke dag een rit worden gemaakt tussen Apeldoorn en Dieren.

Terwijl de reizigers genieten van het prachtige uitzicht, zijn de stoker en de machinist druk bezig om de trein op gang te houden. Met een rustig gangetje en met regelmatig fluiten bij overwegen, gaat de stoomtreinreis over de prachtige Veluwe.

Er zijn deze zomer verschillende reismogelijkheden. Reizigers kunnen om 10.15 in Apeldoorn opstappen voor een reis naar Eerbeek en terug. Of om 14.00 uur opstappen in Beekbergen voor een retourtje naar Dieren. Ook opstappen in Eerbeek is mogelijk, om 11.35 uur gaat er een trein richting Apeldoorn. Op www.stoomtrein.org is de volledige dienstregeling van alle opstapstations terug te vinden. Hier zijn ook tickets te boeken.

Stoomdepot

Aansluitend of tijdens de treinrit is er de mogelijkheid om in Beekbergen het imposante stoomdepot te bezoeken. Daar staat een indrukwekkende collectie stoom- en diesellocomotieven, een kolenkraan, waterkolommen, een draaischijf, klassieke seinpalen, overwegbomen en nog veel meer. De machtige stoomlocomotief wordt losgekoppeld van de trein en rijdt het stoomdepot binnen om kolen te laden en water te nemen.