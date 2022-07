Rhedens gemeentehuis wordt prachtig, maar pakt duurder uit dan verwacht

DE STEEG – De stenen zijn uitgezocht, het gerecyclede hout heeft een bestemming gekregen en de technische installaties zijn gekozen. Het definitief ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Rheden is klaar. Er komt een prachtig nieuw gebouw, maar inmiddels is ook duidelijk dat het budget zal moeten worden verhoogd. Door de stijgende kosten is de begrote 18 miljoen euro niet langer voldoende.

Het nieuwe gemeentehuis wordt open, licht en groen. Het gebouw beweegt door een ‘hoekverdraaiing’ mee met het landschap en van binnen kijk je breed uit over de IJssel aan de ene kant en de bossen van de Veluwezoom aan de andere kant. Er is veel glas, zodat inwoners ook van buiten kunnen zien wat er zich binnen afspeelt.

Wethouder Dorus Klomberg is er trots op dat het een ‘echt Rhedens gemeentehuis’ wordt. “Het wordt echt een gemeentehuis waar de inwoner centraal staat. Er komen ook ruimten waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een groot verschil met het huidige, gesloten gemeentehuis.”

Materialen

In het definitieve ontwerp zijn meer details opgenomen, bijvoorbeeld over de gekozen materialen. Zo worden de houten plafonds uit het oude gemeentehuis hergebruikt in de plafonds van het nieuwe pand. Het overige hout dat nodig is, is afkomstig van bomen die zijn gekapt aan de Badhuislaan in Laag-Soeren. Dit wordt onder andere toegepast in de afwerking van onder andere trappen, kozijnen en het meubilair.

Ook de bakstenen die worden gebruikt komen uit de regio. Er is voor gekozen om deze niet te vermetselen, maar ‘droog’ te stapelen. Door deze nieuwe techniek te gebruiken, zijn de stenen op een later moment eventueel makkelijk te hergebruiken. De stenen hebben bovendien een ‘glimmertje, zodat ze lijken op boomstammen waar schors op zit’, vertelt Richelle de Jong van architectuurstudio Dp6, dat het gemeentehuis ontwierp.

Om te zorgen voor een goede akoestiek, wordt gewerkt met wolvilt. “Deze wol is afkomstig van de Rhedense schaapskudde en wordt bijvoorbeeld verwerkt tot een kunstwerk voor in de raadszaal”, aldus De Jong.

Werkplekken

Ook is er nu een ontwerp gemaakt voor de definitieve locatie van de verschillende balies, werkplekken, raadszaal en vergaderzalen. Op de begane grond komen de publieksruimtes, receptie, balies en backoffice, trouw- en raadzaal en vergaderruimtes. Op de bovenverdieping komen de werkplekken voor de medewerkers. “Dit worden open plekken, ingericht op activiteit. Rondom het atrium zijn de ruimtes om te overleggen en samen te werken, waar het iets rumoeriger kan zijn. Verder weg van de trap komen stillere plekken waar een medewerker zich kan afzonderen om zich goed te concentreren”, aldus De Jong. Deze indeling zorgt ervoor dat de medewerkers elkaar meer zien, collega’s makkelijker vindbaar zijn en dat de samenwerking beter verloopt.

Duurzaamheid

Het nieuwe gemeentehuis wordt energieneutraal. Het gebouw wordt goed geïsoleerd, er komen zuinige technische installaties en er wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke elementen. Er wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijk licht, bijvoorbeeld door daklichten te kiezen die op het noorden liggen. “Zo vang je wel het licht, maar niet de warmte”, aldus de architect.

Door een installatiekast van het dak naar de kelder te verplaatsen – de oude kelders blijven intact – is er op het dak meer ruimte voor zonnepanelen. “Een groot deel wordt groen dak, om te zorgen voor verkoeling bij hete zomers en betere afwatering bij stortbuien”, legt De Jong uit. “Ook wordt een deel van de parkeerruimte omgevormd tot groen.”

Het gemeentehuis is demontabel en zou dus kunnen worden hergebruikt, maar liever zien de architect en wethouder dat dat voorlopig nog niet nodig is. “We hopen dat het gemeentehuis veel langer kan blijven staan dan 43 jaar, zoals het oude. Dat is natuurlijk het meest duurzaam.”

Oplopende kosten

Nu de kosten van materialen en mankracht in de bouw de laatste maanden flink oplopen, kan het niet anders dan dat de kosten voor het nieuwe gemeentehuis gaan stijgen. Binnen het budget van 18 miljoen was al een ruime marge voor onvoorziene kosten opgenomen, maar dat is volgens Klomberg al niet meer voldoende. “Nu het definitieve ontwerp er ligt en we precies weten welke materialen we nodig gaan hebben, kunnen we alles goed doorrekenen en beter inschatten wat de uiteindelijke kosten zullen gaan worden. Ik verwacht in september een voorstel te kunnen doen aan de gemeenteraad om het budget aan te passen.”

Schop in de grond

Doordat er onverwacht veel meer asbest is gevonden in het oude gemeentehuis, duurt de sloop langer dan verwacht. Waarschijnlijk is dit na de zomer klaar en kan half september het gebouw tegen de vlakte. De sloop zou in december klaar moeten zijn, waarna in januari kan worden begonnen met de bouw. Het is de bedoeling het nieuwe gemeentehuis voor de zomer van 2024 in gebruik te nemen.

Meer foto's

