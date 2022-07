Retrospectief: Een oud stukje Doesburg

Maar liefst 158 Rijksmonumenten telt het Hanzestadje Doesburg. Wat in de negentiende en twintigste eeuw door geldgebrek niet kon worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw, is nu in de eenentwintigste eeuw het kapitaal van de stad. Voeg daar nog eens 212 gemeentelijke monumenten aan toe en alleen die cijfers maken al duidelijk dat in Doesburg veel mooie oude panden te zijn. En omdat de meeste daarvan in de voorbij decennia ook nog eens met veel geduld en liefde zijn gerestaureerd, ligt de historische binnenstad er tegenwoordig fraai bij.

Op deze foto kijken we naar de hoek Meipoortstraat en Bergstraat. Feitelijk staat de fotograaf zo’n beetje met de rug tegen de dan al verdwenen stadsmuur, bij één van de vier poorten: De Veer- of Saltpoort, De Koepoort, De Ooipoort en De Meipoort.

Doesburg is gunstig gelegen op de plek waar de Oude IJssel in de Gelderse IJssel stroomt en groeide daardoor uit tot een sterke nederzetting. In 1237 ontving Doesburg stadsrechten. In 1343 breidde de stad verder uit, nadat Hertog Reinald II van Gelre en Zutphen hiervoor toestemming had gegeven. De Meipoort werd toen binnen de stadsmuren gehaald. Later gaf Menno van Coehoorn vorm aan de bouw van grotere vestingwerken. Doesburg was eeuwenlang een vestingstad en dat was feitelijk de situatie tot 1923. Het beperkte de grote uitbreiding van de stad, die na dat jaar pas op gang begon te komen.

Deze foto toont de splitsing Meipoortstraat en Bergstraat in 1925. De met kasseien geplaveide straten liggen er rustig bij. In de Bergstraat zijn de rails van de GTW-tram te zien, die daar sinds 1881 doorheen reed.

Links is een van de oudere panden van de stad te zien. Het werd gebouwd in 1500 en volgens de Vereniging Hendrick de Keyser, sinds 1958 eigenaar, werd het gebouwd aan het eind van de 15de eeuw en heeft een laat-middeleeuwse trapgevel met gemetselde kruiskozijnen, geprofileerde boognissen en ezelsruggen als afdekking van de trappen. Bij de ontmanteling van de gevel in 1960 bleek de indeling van de oude onderpui nog geheel afleesbaar en werd besloten tot een reconstructie over te gaan.