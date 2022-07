Retrospectief: De Gouden Leeuw in Laag Keppel​

Deze week kijken we naar een foto van een pand dat waarschijnlijk iedereen wel eens heeft gezien. Het ligt in aan de Rijksweg in Laag-Keppel, aan de belangrijkste kruising van het dorp. Iedereen die via Doesburg de Achterhoek binnenrijdt zal het kennen. In de vorige eeuw was het een aantal jaren wit geschilderd, maar tegenwoordig heeft het weer de baksteenkleur zoals op deze foto uit 1938.

Het voormalige hotel De Gouden Leeuw dateert volgens stukken uit 1769. Het heette toen nog De Vergulde Leeuw. Het werd in dat jaar verpacht aan ene Godart van der Linde. Het pand zelf is dus waarschijnlijk ouder. De locatie van het hotel was een voor de hand liggende; een pleisterplaats op een kruising van belangrijke (hessen)wegen. Het was voor menig reiziger een verblijfsplek en ook lokaal speelde het een belangrijke rol in het sociale leven.

Na 30 jaar Van der Linde, werd de pacht overgenomen door Gerrit Kets en diens familie bleef generaties lang uitbater van wat inmiddels De Gouden Leeuw heette. Tijdens de oorlog, kon een Kets – ook een Gerrit – het gebouw kopen van baron Van Pallandt, de bewoner van Kasteel Keppel. Die Kets was het ook die het pand wit schilderde.

Na het overlijden van Kets kwam de zaak in 1959 in handen van ene Dirk Radstaake, die het exploiteerde tot het in 2000 een zorghotel werd.

Tot 1881 was De Gouden Leeuw ook een pleisterplaats voor de diligence. De stoomtramlijn van Dieren naar Doetinchem werd op 25 juni van dat jaar geopend. De Gouden Leeuw stond daarna ook bekend als Station Laag-Keppel. Op die plek moesten de stoomlocomotiefjes van de tram namelijk ook water innemen, waardoor er een verplichte stop was van tien minuten. Passagiers en trampersoneel hadden daardoor gelegenheid voor een bezoek aan de herberg. Over klandizie had men dus niet te klagen en het ging zo goed dat ook een verdieping op het pand gebouwd kon worden, waardoor hotelkamers werden gerealiseerd. In 1980 werd aan de achterzijde een aanbouw gerealiseerd.

In 2000 werd De Gouden Leeuw onder dezelfde naam een zorghotel, met zorghotelkamers, appartementen en een restaurant.