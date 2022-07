Rapport over verkeersveiligheid Loenense wegen in de maak

LOENEN – Twee gesprekken zijn er geweest met de deelnemers van de Dorpsraad Loenen, Belangengroep N786, VVN, Fietsersbond Apeldoorn, Lomivé, gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Die gesprekken verliepen volgens de deelnemers in een goede sfeer, er zijn duidelijke uitspraken gedaan en er was goed overleg. Binnenkort volgt een gesprek over de gezondheidsaspecten, naar aanleiding van een door de GGD uitgevoerd onderzoek. Door de Loenense belangengroep N786 en de Dorpsraad Loenen is duidelijk gesteld dat zij het niet eens zijn met het standpunt dat een rondweg of andersoortige omleiding op voorhand uitgesloten is. Dit besluit is door de provincie genomen.

Nu de oversteekplaats bij de Spar in Loenen een feit is, gaat men verder om te overleggen welke maatregelen zinvol zijn op de rest van de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg. Het uitgangspunt moet volgens de Dorpsraad de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de gezondheid van de Loenenaren zijn. Om dit standpunt te onderbouwen, is door de belangengroep een rapport over de verkeersveiligheid op de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg in de maak. Zij hebben allerlei rapporten en tellingen bekeken en gaan daar conclusies aan verbinden.

Door in Loenen het dorpse karakter meer zichtbaar te maken, zou de situatie kunnen verbeteren, vindt de Dorpsraad. Snelheid verlagende maatregelen leveren directe winst op, evenals het realiseren van meer veilige oversteekplaatsen. Maar ook meer groen langs de wegen heeft effect. Bloembakken aan de lantaarnpalen dragen bij aan het dorpse karakter en deze zal de Dorpsraad blijven bepleiten.

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft unaniem een brief aan de leden van Provinciale Staten gestuurd, waarin gepleit wordt voor goede bij elkaar passende oplossingen op Kanaal Zuid en door Loenen. De Dorpsraad voelt zich gesterkt door deze brief en door wethouder Willems.

Gedeputeerde Markink van de Provincie heeft toegezegd dat er voor het einde van dit jaar meer duidelijk wordt. Besluiten over de situatie binnen het project Eerbeek Loenen 2030 zullen door provincie en de gemeenten Brummen en Apeldoorn genomen moeten worden. “Het is en blijft een uiterst complexe verkeerssituatie”, aldus de mening van de Dorpsraad Loenen.