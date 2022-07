Onderhoud aan je huis: waar moet je beginnen?

(Dit is een gesponsord artikel)

REGIO – Iedereen die ooit eens een eigen huis heeft gehad, weet dat er altijd wel een keer iets gerepareerd moet worden. Van lekkende kranen of zelfs volledige lekkage tot kapotte raamkozijnen. Deze onderhoudstaken kunnen huiseigenaren flink bezighouden op zijn tijd. Goede reden om het een en ander uit voorzorg aan te pakken dus. Maar waar begin je? Naast het onderhouden van je tuin en af en toe de bladeren uit je dakgoot verwijderen, is er nog een aantal andere belangrijke zaken.

Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je deuren en ramen goed werken. Ze moeten goed kunnen sluiten. Niet alleen voor de veiligheid is dit noodzakelijk, maar ook voor de energiebesparing. Een raam of deur die niet goed sluit, kan warmte laten ontsnappen en kou binnenlaten. Wat natuurlijk niet zo gunstig is, zeker niet in de winter. Zorg er dus voor dat je goed werkende ramen en deuren hebt en vervang ze indien nodig. Stel je zoekopdracht in op: ‘achterdeuren hout’ en vind de mooiste, meest tijdloze en sterkste houten deuren.

De dakbedekking

Om je dak in een goede conditie te houden en lekkage te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen. Inspecteer je dak minstens één keer per jaar op tekenen van beschadiging. Als je loszittende of ontbrekende dakpannen ziet, zorg dan dat je deze zo snel mogelijk vervangt. Je moet ook bladeren of ander vuil dat zich op je dak heeft opgehoopt opruimen. Deze kunnen namelijk vocht vasthouden en gaan rotten, wat weer tot problemen kan leiden. Door de tijd te nemen om je dak te onderhouden, kun je je huis jarenlang veilig en comfortabel houden.

De cv-ketel en radiatoren

Plan regelmatig professionele onderhoudsbeurten in om erachter te komen of je cv-ketel nog goed functioneert. In zo’n onderhoudsbeurt wordt er een uitgebreide check gedaan en indien nodig wat onderdelen vervangen. Ook is het goed om heel af en toe je radiatoren te ontluchten. Dit kun je doen naar aanleiding van tikkende of borrelende geluiden die uit de radiator komen.

De muren

De muren in huis eisen ook eens in de zoveel tijd wat onderhoud. Kleine scheurtjes in de muren of voegen die opgevuld moeten worden, afbladdering van verf en vlekken of strepen die zijn ontstaan. Door de kleine scheurtjes op te vullen en de muur eens in de zoveel tijd over te schilderen, houd je de boel netjes en goed onderhouden. Én geef je je huis weer een hele nieuwe frisse uitstraling.

Dus heb je de muren geschilderd, de schuifpui vervangen, het dak geïnspecteerd én de radiatoren ontlucht? Dan kun je weer een tijdje vooruit en optimaal genieten van jouw huis!