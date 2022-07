Nieuwe expositie Stromingen & Gestalten geopend in Lalique Museum

DOESBURG – In het Lalique Museum in Doesburg is sinds kort de nieuwe tentoonstelling Stromingen & Gestalten te zien. Deze werd zaterdag 2 juli in de Gasthuiskerk officieel geopend door juwelenexpert Martijn Akkerman. Hij deed dit in het bijzijn van onder anderen wethouder Birgit van Veldhuizen-Van Oort van de gemeente Doesburg, art nouveau- en art deco-expert Frans Leidelmeijer en het voltallige bestuur van het museum.

Na de opening maakte het gezelschap een rondgang langs de nieuwe tentoonstelling. Stromingen & Gestalten neemt de bezoeker mee in het ontstaan van de kunststromingen art nouveau en art deco, aan de hand van talloze zilveren voorwerpen en verscheidene zeldzame juwelen waaronder van de Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique, aan wie het museum is gewijd.

Een van de topstukken van de tentoonstelling betreft een pendant, ofwel hanger, ‘pavots’ genaamd. Het juweel, met een decor van klaprozen, is gemaakt van goud en email en uitgevoerd in zogenaamd plique-à-jour, een zeer lastige techniek, waarbij zeer dun glas is aangebracht tussen het goud. Het is vergelijkbaar met een glas-in-loodraam. Een ander topstuk betreft een zilveren tafelstuk van Eduard Friedmann, uitgevoerd in de Weense art nouveaustijl. Het stuk stelt een dame voor, zittend aan de rand van een bron met zwierige vormen en stromingen waaruit plantvormige stengels van water en bloemen rijzen.

Het Lalique Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 11.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling ‘Stromingen & Gestalten; juwelen en zilver van art nouveau tot art deco’ is tot en met 28 mei volgend jaar te zien. In de loop van 2023 zal het Lalique Museum uitbreiden naar de Commanderij van Doesburg, een uitbreiding waaraan momenteel hard wordt gewerkt.

Foto: Van links naar rechts: Simon de Bruin, Santino Melssen, Birgit van Veldhuizen- Van Oort, Martijn Akkerman, Frans Leidelmeijer, Benjamin Janssens, Marijke van Haaren en Elisabeth Tuijnman.

Meer foto's