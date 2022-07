Nieuwe burgemeester Paula Jorritsma-Verkade maakt kennis met Klarenbeek

KLARENBEEK – Paula Jorritsma-Verkade, de nieuwe burgemeester van de gemeente Voorst, maakte een kennismakingstour langs alle dorpskernen van haar gemeente. Onlangs was Klarenbeek aan de beurt. Samen met de nieuwe dorpswethouder Peter Wormskamp en een vijftal raadsleden, waaronder de Klarenbeekse Lianne van den Brand, bracht Jorritsma een bezoek. Klarenbekers die hiervan wisten, hadden enthousiast de nieuwe dorpsvlag uitgestoken.

Tijdens een ronde met de fiets door Klarenbeek had het bestuur van Klarenbeeks Belang ruimschoots de gelegenheid om uitleg te geven over enkele belangrijke en lastige kwesties die in het dorp spelen. Eén daarvan is de situatie rond Restaurant Dennenlust, het braakliggende terrein aan de Broekstraat/Hoofdweg, waarvoor nog steeds geen maatschappelijke bestemming is gevonden.

Bij voormalige basisschool De Dalk was er een toelichting op Hart van Klarenbeek, een initiatief dat zich richt op ouderenzorg dicht bij huis. Het is een lang gekoesterde wens van heel Klarenbeek. Het bestuur benadrukte op beide locaties dat samenwerking van beide gemeenten zou moeten helpen om vervolgstappen te kunnen zetten.

Lampenbroek

Positief nieuws was er op de Polveensweg, waar bestuurslid Tonny Brugman vertelde over de ontwikkelingen met betrekking tot natuurgebied Lampenbroek en de omliggende boerenbedrijven. Het was mooi om te horen hoe alles in goed overleg gaat, met oog voor zowel de belangen van de natuur als die van de boeren in de omgeving.

Natuurlijk kwamen er ook luchtige onderwerpen voorbij. Zo werden de achtstegroepers van basisschool De Kopermolen uitgezwaaid. Een belangrijk en ontroerend moment voor ouders en kinderen. Andere stops waren ingelast bij de moestuin van Landgoed Klarenbeek, de nieuwbouwlocatie aan de Hessenallee en de vlindertuin.

Gemeentegrens

Na de afwisselende kennismaking volgde een informeel samenzijn in het MFC, dat tot grote verrassing van burgemeester Jorritsma muzikaal werd ingeluid door Muziekvereniging Klarenbeek. Plaatsvervangend voorzitter van Klarenbeeks Belang, Patrick Mascini, hield een toespraak waarin hij de buitengewone situatie van het dorp aanstipte. Hij betoogde dat de gemeentegrens die het dorp doorkruist, geen hindernis mag worden. Integendeel, het zou juist een pluspunt moeten zijn, als beide gemeenten de handen ineenslaan om te waken voor de belangen van een eensgezinde Klarenbeekse gemeenschap.

Als symbool van die eensgezindheid overhandigde hij de burgemeester de Klarenbeekse vlag met de leuze ‘Klarenbeek: voor de helft Voorst – helemaal Klarenbeek’.