Meld activiteiten en diensten aan voor de Activiteitengids Sociaal & Vitaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Alle volwassenen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal ontvangen in januari 2023 de nieuwe Activiteitengids Sociaal & Vitaal. Deze bewaargids moedigt volwassenen aan om fit en actief te blijven. Sportaanbieders, culturele instellingen, maatschappelijke initiatieven en lokale dienstverlening kunnen nu hun activiteiten aanmelden voor de gids.

De Activiteitengids geeft een overzicht van activiteiten in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Dit varieert van een hardloopclinic of schilderworkshop tot het wekelijkse koffiemoment in het buurthuis. Maar om een zo breed mogelijk aanbod te publiceren is de input nodig van alle sociale, culturele, sportieve en educatieve organisaties.

De gids is een samenwerking tussen Sport in Rheden en het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO). Willemien Kragt van Sport in Rheden legt uit: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk volwassenen fit en actief blijven. De activiteitengids maakt het voor volwassenen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken.” “Het doel van de gids is dat zoveel mogelijk mensen dichtbij huis kunnen meedoen, anderen ontmoeten en gebruik kunnen maken van de dienstverlening”, voegt Maud van Braam van NIO toe.

Sportverenigingen en culturele organisatie kunnen hun activiteiten plaatsen op www.rhedenontdekt.nl. Organisaties en initiatieven die een sociale activiteit of een maatschappelijke dienst verzorgen, plaatsen hun aanbod op www.wegwijsinrhedenrozendaal.nl. Sport in Rheden en het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) zorgen vervolgens voor een fysieke versie van de gids. Plaatsing in de Activiteitengids is gratis en zonder verdere verplichtingen. Omdat de voorbereidingen voor het maken van de gids veel tijd kosten, kunnen organisaties hun activiteit tot uiterlijk 11 november aanmelden, maar liefst eerder.