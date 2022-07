Meer dan alleen honing en bijen bij Imkersvereniging Brummen

BRUMMEN – Een imkersvereniging is volgens Imkersvereniging Brummen tegenwoordig meer dan ‘alleen honing’. De Brummense vereniging was een van de deelnemers aan de Open Imkerijdag die afgelopen weekend plaatsvond. Tijdens dit open huis werd het nieuwe logo van de vereniging onthuld, waar niet alleen de honing en de bij centraal staat, maar ook de biodiversiteit.

“Er is veel verandering gaande binnen de imkersverenigingen”, vertelt Alexander Bruijnes, kersverse voorzitter van de Imkersvereniging Brummen. “Eerder draaide het binnen de verenigingen om de imker, meer was het niet. Nu zijn we als vereniging veel meer onderdeel van de natuur. De aandacht is de laatste jaren verschoven van de bij en honing naar biodiversiteit.”

Een mooi voorbeeld hiervan is de bloementuin, die op het terrein van de vereniging aan de Voorsterweg in Brummen ligt. Een grote diversiteit van planten komt hier samen. “Er groeien hier steeds nieuwe planten en er komen bloemen tevoorschijn, dit trekt ook weer heel veel bijen en andere insecten aan. We hebben hier bijvoorbeeld wel vijf soorten hommels ontdekt.”

De vereniging wil iedereen graag laten zien hoe belangrijk biodiversiteit en de bij zijn. De imkers zetten dan ook regelmatig de deuren open voor bezoekers. Voorheen hield de vereniging op donderdagen een bijeenkomst voor leden, maar om ook andere mensen bij de vereniging te betrekken werd er dit jaar gekozen voor maandelijkse open staldagen. “Tijdens deze dagen kunnen mensen een kijkje nemen in de bijenstal. We vertellen graag over de bij, maar ook over hoe zij hun tuin insecten- en bijvriendelijk kunnen maken.” Tot zijn grote vreugd ziet Alexander veel ouders met kinderen tijdens deze openstellingen. “Het is mooi om te zien dat ouders hun kinderen over de natuur willen leren. We gaan dan bijvoorbeeld insecten zoeken, iets dat bij kinderen altijd een groot succes is, ze komen van alles tegen.”

Wespenambassadeurs

De vereniging richt zich dan ook zeker niet alleen op de bij. Zo zijn er ook wespenambassadeurs. “Veel mensen weten niet hoe belangrijk ook de wesp is voor de biodiversiteit. Ze worden vaak als overlast gevend gezien, maar hebben een belangrijke rol in het verdelgen van vliegen en muggen”, vertelt Alexander. De wespenambassadeurs proberen te voorkomen dat de beesten met gif bestreden worden en willen mensen informeren, zodat de wesp beter begrepen wordt en steken voorkomen worden.

Bruidsvlucht

Voorzitter Alexander is een relatieve nieuweling in de imkerwereld. Het houden van bijen kwam twee jaar geleden op zijn pad. “We kochten een huis van een vriend die ging emigreren e daar stonden twee bijenkasten. Toen die kast openging, was ik verkocht.”

De samenwerking van de bijen maakte een grote indruk op hem. Hij nam de bijenkasten over en samen met zijn vrouw raakte hij verknocht aan zijn nieuwe hobby. Hij volgde een cursus, won advies in bij ervaren imkers en werd lid van de imkersvereniging. Alexander kwam erachter dat er heel wat kennis nodig is voor het houden van bijen. “Je moet met een blik in de kast kunnen zien hoe het met je bijenvolk is. Als ze er bijvoorbeeld allemaal uitvliegen bij het openen van de kast, dan kan het zijn dat de koningin uitgevlogen is.”

“Die koningin komt er normaal gesproken maar één keer uit”, vertelt Alexander. “Dat is voor de bruidsvlucht. Tijdens deze vlucht wordt ze meermalen bevrucht door verschillende darren. Na de bruidsvlucht keert ze terug naar de kast waar ze door de werksters gevoed wordt. Hier legt ze zo’n 1600 eitjes per dag.” Inmiddels hebben Alexander en zijn vrouw meerdere bijenkasten en zijn zij wekelijks te vinden bij de bijenstal in Brummen. Ook hun vier kinderen zijn nauw betrokken bij de vereniging en de hobby van hun ouders. “Ze komen hier erg graag om te helpen en hebben zelfs hun eigen versierde bijenkast.”

Hulp gezocht

De vereniging houdt regelmatig open dagen waar iedereen welkom is om een kijkje te nemen bij de bijenstal. Op de website van de imkervereniging staan de actuele openingsdagen. Maar ook buiten deze dagen staan de leden van de vereniging graag klaar om geïnteresseerden een rondleiding te geven, te vertellen en advies te geven over de bijen. Ook mensen die een bijennest in de tuin hebben, kunnen terecht bij de vereniging voor advies.

Alexander en de overige leden van de vereniging besteden met plezier veel tijd aan de vereniging en het houden van bijen, maar kunnen zeker nog wat hulp gebruiken in de tuin om de biodiversiteit te vergroten.Iedereen die een handje wil helpen of gewoon een keer een kijkje wil nemen in de Brummense bijenstal kan contact opnemen met secretaris@imkersverenigingbrummen.nl.

Foto: Han Uenk/Cynthia Vos (portret)

