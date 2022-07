Lindy Balduk is nieuwe stadsfotografe van Doesburg

DOESBURG – Per september is Doesburg een stadsfotografe rijker. In september wordt Lindy Balduk door de gemeenteraad officieel benoemd voor de periode 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

De stadsfotograaf is een initiatief van het CDA in Doesburg, die ook het ‘gewone’ leven in het Hanzestadje graag op beeld vastgelegd ziet. “Doesburg is zoveel meer dan alleen de binnenstad. De stadsfotograaf wordt ook een ambassadeur die de inwoners van de stad met elkaar verbindt”, vertelt CDA-raadslid en jurylid Wim Robbertsen.

Stadsfotograaf zijn is een onbezoldigde, eervolle functie. De stadsfotograaf legt, aan de hand van thema’s, ontwikkelingen en hoogtepunten van Doesburg vast. Daarbij gaat het nadrukkelijk om de interactie tussen de inwoners met de stad. Vastgelegd door de ogen van een Doesburger. Het gaat daarbij om de normale, dagelijkse zaken en dus niet (of veel minder) over toerisme. De gemeente zal haar werk publiceren op Social Media en op de gemeentepagina in Regiobode. Aan het eind van de benoemingsperiode komt er een expositie.

De jury, bestaande uit burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar, raadslid Wim Robbertsen en fotografen Henk Kuipers en Robbin van Turnhout, kon kiezen uit vier uitstekende kandidaten. Na goed overleg bleken alle juryleden dezelfde favoriet te hebben. Loes van der Meijs-van de Laar: “Het was geen makkelijke keuze, maar wij denken dat Lindy het best de interactie tussen inwoner en stad kan vastleggen. Ze is voor veel inwoners een bekend gezicht en durft mensen van dichtbij in beeld te brengen. Daarnaast waren we gecharmeerd van haar fotografiestijl en de sfeer in haar foto’s.”