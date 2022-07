Hulp bij aanvraag financiële steun voor inwoners van Brummen

GEM. BRUMMEN – Gemeente Brummen biedt verschillende regelingen aan voor inwoners met een laag inkomen. Met de VoorzieningenWijzer is nu heel makkelijk online te zien waar iemand voor in aanmerking komt. Ook een aanvraag indienen gaat eenvoudig. De VoorzieningenWijzer is te vinden op www.datgeldtvoormij.nl/brummen. Deze site is gelanceerd in samenwerking met de gemeente Brummen.

83 Procent van de mensen maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke regelingen, merkt De VoorzieningenWijzer. Dit zijn regelingen die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen, zoals een lidmaatschap van de bibliotheek Brummen/Voorst of een bijdrage voor de schoolkosten. De regelingen zijn bij veel inwoners onbekend en veel mensen weten niet of ze ervoor in aanmerking komen. Dat is zonde, want juist de mensen die het hard nodig hebben, laten daardoor geld liggen.

Anoniem

De nieuwe online tool op datgeldtvoormij.nl laat eenvoudig zien waar een huishouden voor in aanmerking komt. Na het beantwoorden van enkele vragen, krijgen ze advies op maat. Dit advies hangt af van hun persoonlijke situatie, zoals het inkomen, eigen vermogen en de samenstelling van het huishouden.

Martijn Boer, initiatiefnemer van De VoorzieningenWijzer, vertelt: “Vaak schamen mensen zich om hulp te vragen bij geldzaken. Met de online tool kunnen inwoners geheel anoniem zien waar zij voor in aanmerking komen. Ook het aanvragen van de regelingen is direct geregeld.”

Adviesgesprek

Inwoners die liever persoonlijk in gesprek gaan, kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen. Ook dit kan via datgeldtvoormij.nl/brummen. In het gesprek kijken ze samen met een adviseur welke regelingen en toeslagen voor hen gelden. De adviseur vraagt deze gelijk samen met de inwoner aan. Zo wordt het voor iedereen direct geregeld.