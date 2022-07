Gouden gymnasten De Kempers schitteren in De Boehle

EERBEEK – Het was zaterdagavond 2 juli een echt Loenens feestje in sporthal De Boehle in Eerbeek. Gymnastiekvereniging De Kempers uit Loenen vierde met een spetterende uitvoering haar 50-jarig bestaan. Voor veel publiek brachten de gymnasten een fraaie show, waaraan door een grote groep hard is gewerkt. Met bewondering werd gekeken naar wat de lenige jeugd deze avond presteerde op en naast de toestellen. Trainster Esther Koekkoek kan tevreden terugkijken op deze jubileumshow.

In vijftig jaar is de De Kempers een gymclub geworden die grote bekendheid heeft gekregen in de regio. Het aantal leden schommelde nogal eens. Nu is het aantal weer terug op bijna honderd. Voorzitter Petra Nieuwenhuis vindt het prachtig dat er zelfs in coronatijd nog nieuwe leden zijn bijgekomen. De club heeft met allerlei buitenactiviteiten geprobeerd het contact met de leden levend te houden. Dit heeft duidelijk vruchten afgeworpen.

Petra is zelf al vanaf haar achtste jaar lid van De Kempers en is dat altijd graag gebleven. Ze zegt: “Ik had er als jong meisje geen vermoeden van dat ik nog eens voorzitter zou worden van deze club. Erg mooi om deze taak te hebben bij zo’n fijne vereniging. We hebben een prettige samenwerking en zeker ook met de ouders. Nu ook weer met de uitvoering. Ook is het prachtig dat er zoveel vrijwilligers zijn.”

Moeilijke start

Secretaris Marlouk Boers vertelt dat de club 50 jaar geleden een moeilijke start had. In 1971 vond de officiële oprichting plaats, maar al eerder, van 1961 tot 1965, had Loenen ook al een gymvereniging. Er waren genoeg leden, maar er was geen zaal om te oefenen. Er werd van alles geprobeerd. De club werd toen helaas opgeheven.

Maar actieve Loenenaren gaven de moed niet op en streden voor een gymlokaal. Zes jaar later was het zover. Er stond een mooie gymzaal aan de Kempe en er kwam wederom een gymclub met de naam De Kempers. In 1971 kreeg deze een koninklijke goedkeuring. Veel bestuurders en trainers hebben nadien de club geleid. Het is een actieve club, die ondanks tegenslagen bleef doorgaan.

Financieel heeft de Kempers het altijd weten te redden. De club doet het al vele jaren zonder subsidie, maar met sponsors en een bloemetjes- en paaseitjesactie Toch heeft club soms grote uitgaven als er nieuwe gymtoestellen moet worden aangeschaft. De bedragen lopen dan in de duizenden euro’s. Marlouk vindt het prettig dat verenigingen als Dorpsraad en Lomive en bedrijven een steentje hebben bijgedragen om deze jubileumuitvoering mogelijk te maken.

Uitvoering

Voor de viering van het gouden jubileum moest uitgeweken worden naar de sporthal De Boehle in Eerbeek, omdat de gymzaal aan de Kempe niet genoeg ruimte heeft voor alle groepen en publiek. Op deze manier konden alle groepen toch op dezelfde avond optreden. Trainster Esther heeft voor de show een creatief programma bedacht. Er moest flink geoefend worden en er is menig extra uurtje aan besteed. Het bestuur zegt erg blij te zijn met de grote inbreng van Esther met bijna alle groepen. Al 24 jaar weet zij de jeugd te motiveren om alles er uit te halen. Zij heeft daarbij de steun van hulptrainsters, die precies weten wat er moet gebeuren.

Om 19.00 uur werd begonnen met een welkomstwoord door voorzitter Petra Nieuwenhuis, die blij was met de geheel gevulde tribune met ouders, grootouders en andere belangstellenden. Zij was trots op de toestellengroep, die al de gehele dag vanaf 8.00 uur bezig was geweest met de inrichting van de zaal en deze avond flink in touw waren met het plaatsen en verslepen van de toestellen. Acht mannen en een vrouw deden het zeer vlot.

Met een fraaie belichting begon de uitvoering spetterend met het openingsnummer van alle groepen. Zij gaven allemaal al een voorproefje van wat de bezoekers zouden gaan zien. De gymnasten van de groep Recreatie 3 begonnen met het nummer Cup Song.

De Kempers heeft nog altijd een damesgroep. Twintig dames, die zich Fit & Shape noemen, lieten zien op welke wijze ze iedere week een uurtje bij elkaar komen om fit te blijven. De groep Recreatie 2 maakte allerlei oefeningen en sprongen met Believer.

Peuters en kleuters

Ook het optreden van de peuters en kleuters was een groot succes. Onder leiding van Esther deden zij het liedje Mijn Achterkant. Veel bewondering voor hun optreden kreeg de turnselectie, die op hoog niveau met succes meedoet aan wedstrijden. De springgroep besloot met Jump het eerste deel van de uitvoering.

Na de pauze kreeg het publiek wederom mooie optredens te zien van de peuters en kleuters, de Recreatie 3 en springgroep. Wederom was er topgym door de turnselectie. Als afsluiting werd er op de muziek van Queen een optreden gegeven door het demoteam en alle leden kwamen nogmaals op de vloer bij het slotnummer. Bij het dankwoord werden veel bloemen uitgedeeld aan degenen die zich enorm hebben ingezet voor de prachtige jubileumuitvoering.