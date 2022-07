Expositie over eigentijdse iconen in de Raadskelder

DOESBURG – Van zondag 17 juli tot en met 21 augustus is de expositie Eigentijdse Iconen te bewonderen in de Raadskelder in Doesburg. De ingang van de Raadskelder is aan de Phlippus Gastelaarstraat 2. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Er is werk te zien van Jan Hiensch en Tatjana Urbanc.

Tijdens zijn studie aan de HKU raakte Jan Hiensch geïnteresseerd in iconografie. Zo begon hij een zoektocht naar de context en onderliggende betekenis. Getroffen door de verstilde schoonheid en intensiteit van oosters-orthodoxe iconen, die hij tijdens een reis door Griekenland zag, ervoer Jan iets van de eeuwigheid. Sindsdien zijn iconen zijn belangrijkste bron van inspiratie en expressie. In zijn hedendaagse iconen-in-lood verbeeldt Jan Hiensch zijn antwoorden op levensvragen. Het langdurige proces van schetsen, bewerken van de plaat lood tot een reliëf, schilderen en oxideren van elke icoon, draagt bij aan de doorleefdheid van het kunstwerk. Iconen maken het Mysterie bijna voelbaar en worden dan ook wel ‘vensters op de eeuwigheid’ genoemd.

Tatjana is geboren in Amersfoort en tegenwoordig woonachtig in Doesburg. Ze heeft keramieklessen gevolgd bij Gerda Drenth, bij wie zij de technische kennis van het werken met klei, glazuren en bakken heeft geleerd. Wat betreft stijl is zij lang geleden haar eigen richting ingeslagen.

Tatjana’s vader is geboren in Slovenië. Haar Oost-Europese roots, alsmede de vele colleges Oost-Europese Cultuur en Kunstgeschiedenis die zij volgde en haar vele reizen naar Oost-Europa waren en zijn nog steeds de inspiratie voor haar keramiek. In haar keramiek domineren Byzantijnse kerken, tempels, beelden, huizen, mannen en vrouwen, zoals de rabbi’s, de aartsvaderen, Boris en Ludmilla. Haar keramiekvormen zijn architectonisch getint en kenmerken zich door grote variatie.