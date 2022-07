Expositie in Brummens gemeentehuis

BRUMMEN – In de maanden juli augustus en september zijn de schilderijen en houtsnijwerk van Monique Hamar de la Brethonière en Wouter Ton te zien in het gemeentehuis in Brummen. De expositie is op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur te bekijken en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Tekenen en schilderen zit Monique Hamar de la Brethonière in het bloed. Het loopt als een rode draad door haar leven. Als kind was ze veel aan het tekenen, later volgde ze lessen bij diverse kunstenaars. Werkend met diverse soorten verf en technieken haalt ze haar inspiratie uit haar Indische roots. Zij vindt het belangrijk dat de Nederlands-Indische geschiedenis niet vergeten wordt. De warmte, liefde en het zorgzame waarmee ze opgegroeide is terug te zien in haar schilderijen door warm kleurgebruik. Momenteel werkt Monique met olieverf op paneel. Ze maakt portretten in opdracht. “Het mooiste is om de persoonlijkheid van iemand te pakken in een schilderij”, zegt ze.

Wouter Ton is al vanaf zijn tiende aan het houtsnijden. Hij is autodidact en werkt vaak figuratief. Het hout waarmee hij werkt komt niet uit de houthandel maar verzamelt hij: strand, bos, snoeihout uit de tuin enz. Daardoor heeft dit hout een bestaansgeschiedenis: winter/zomer, droge/natte perioden hebben invloed op het groeipatroon. Hij heeft op vele plaatsen in de wereld gewoond en altijd het lokale hout gebruikt, waardoor zijn werk levens beschrijvend is en herinneringen vormt aan plaatsen waar hij gewoond heeft. Elk stuk hout heeft zijn eigen verhaal. Hout is een wezenlijk bestanddeel van zijn werk en hij ziet het als een opdracht om het hout zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

www. woutwoods.nl

www.moniquehamar.nl