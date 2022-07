Een Stief Kwartiertje: Herstelwerkplaats

Elk zichzelf respecterend dorp heeft tegenwoordig een repair café. U kunt dus zelf nagaan in hoeverre uw woonplaats zichzelf respecteert, oftewel probeert een zinvolle bijdrage te leveren aan de vorming van een duurzame en circulaire samenleving. Repair café is overigens een vreselijke term; het zou hooguit een nieuwe enigszins ludieke naam van een kroeg kunnen zijn na 2 jaar sluiting vanwege corona. Een andere naam zou een eerste stap kunnen zijn naar herstel, gewoon de naam repareren en verhollandsen; geen samenstelling van een Engels en Franse term, maar een gewoon Hollands woord: herstelwerkplaats bijvoorbeeld. Overigens lever ik die graag in voor een betere.

In Dieren is de afgelopen zaterdag weer een en ander hersteld in de Oase, maar of het druk was weet ik niet, ook niet wat er hersteld is. Ondanks die vreselijke naam zijn repair cafés erg zinvol.

Er moet namelijk heel veel hersteld worden. Er gaat zoveel stuk in de hele wereld, en dus ook aan de Veluwezoom, dat er inmiddels sprake zou moeten zijn van een mondiale herstelwerkplaats. Uiteraard moeten we voor een algeheel herstel vooruitkijken en dat is dan ook heel vaak het uitgangspunt c.q. excuus van veel politici, die een sterke neiging hebben om niet achterom te kijken. Maar om echt vooruit te kunnen zien, is het een absolute voorwaarde dat er eerst achteromgekeken wordt. Zelf heb ik op deze plek meermaals gememoreerd dat regeren niet langer synoniem is voor vooruitzien, maar de ontwikkelingen op allerlei maatschappelijke gebieden leiden eerder naar een actueler credo: regeren is repareren. Den Haag is onze landelijke herstelwerkplaats.

De natuur is een voor de hand liggend voorbeeld. De achteruitgang nam de laatste decennia grote vormen aan, dus worden overal herstelwerkzaamheden ingezet om te redden wat er te redden valt. Het Masterplan Veluwezoom is er een voorbeeld van. We moeten echter zuinig zijn met onze verwachtingen, want we kachelen langzaam maar zeker nog steeds achteruit, ondanks de inzet van veel organisaties en zeker van duizenden vrijwilligers.

Landelijk is het boerenprotest nu een actueel thema, waarbij niet het herstel van het natuurlijke productieproces zonder teveel stikstof leidend is, maar het herstel van het nieuwe kabinetsplan tot vermindering van die stikstof in de verwachting dat de technologische ontwikkelingen alle bijkomende schade tijdig zullen weten te herstellen, zodat groei in meerdere opzichten weer het credo van de boer wordt. En we kennen de ontstane ellende in de afgelopen jaren in de jeugdzorg, de toeslagenaffaire, de afhandeling van de schade bij de Groningers etc.

Mondiaal is de oorlog in Oekraïne de meest actuele ontwikkeling, aangezien Poetin herstel van het Grote Russische Rijk wenst en dat ten koste van duizenden levens en verwoeste steden. Het begrip herstel heeft hier wel een heel wrange betekenis.

Herstel is enerzijds een goede zaak, want er wordt iets gerepareerd, anderzijds is het ook een lastig fenomeen, want we worden niet graag geconfronteerd met wat er allemaal mis is gegaan. Zo kunnen we heel verschillend denken over wat wel en geen natuur is en zo zien we dat zowel Rheden als Rozendaal het masterplan Veluwezoom omarmt, maar verder bakkeleien over de precieze afsluitdagen. En zo zien we bij de boeren hoe heel verschillend de problematiek van de stikstof uitgelegd wordt, maar het lastigste is dat we het erg moeilijk vinden om ons gedrag aan te passen aan nieuwe omstandigheden, omdat die een correctie op ons leefpatroon inhoudt. Herstel betekent vaak inleveren en inleveren vraagt altijd dringend om hersteld te worden.

Desiderius Antidotum