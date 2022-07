Een Stief Kwartiertje: Evenwicht

Het Masterplan Veluwezoom komt eraan. Er is al veel over geschreven en nog meer over gediscussieerd, maar de gemeente Rheden heeft het al goedgekeurd, Rozendaal volgt trouw en Natuurmonumenten uiteraard ook, want de Veluwezoom met haar Posbank en stuwwallen is een monument dat we opnieuw tot natuur moeten verklaren, omdat anders Natuurmonumenten ook geen bestaansrecht meer heeft. Het masterplan heeft tot doel meer evenwicht te brengen in recreatie, natuur en omgeving. Een masterplan is een veelomvattend plan, dus staat er veel te gebeuren en het gaat uiteraard ook veel kosten, zo’n slordige 15 miljoen. Masterplannen gaan nagenoeg altijd over de begroting heen, maar dat wordt aanvaardbaar geacht, want het is gericht op de middellange termijn en wie dan leeft, die dan zorgt. Provincie, rijk en Europa moeten ruimhartig bijspringen. Het gaat om recreatie, natuur en omgeving. Het is ingewikkeld, zegt men, en dus duur.

Recreatie is een vorm van vrijetijdsbesteding, dus iets wat je voor je plezier en ontspanning doet, meestal met meer mensen tegelijk. De Veluwezoom is daar uitermate geschikt voor, maar als complete volksstammen zich in het weekeinde daarheen verplaatsen dan wordt recreëren een vorm van inspanning om niet op je medemens te schieten met wie je daarvoor goed kon opschieten.

Natuur is vaak en al heel lang onderwerp van filosofische bespiegelingen. We kunnen de natuur zien als een levend organisme van planten, dieren en mensen, maar gezien onze permanente invloed op natuurlijke processen kunnen we natuur beter cultuur noemen. Het masterplan Veluwezoom moet dan ook gezien worden als een poging tot bescherming van ons culturele erfgoed, waarbinnen naast de mens ook nog bomen, struiken en dieren mogen leven.

Omgeving is het geheel waarbinnen zich het allemaal afspeelt; kortom de rest.

De onbeantwoorde vraag die ten grondslag ligt aan het hele plan is: van wie is de Veluwezoom eigenlijk? Toen de Veluwezoom gevormd werd, zo’n 150.000 jaar geleden, leefden er al dieren en planten en ook onze hele vroege voorouders. Het zou heel bijzonder zijn als de opstellers van het masterplan dat als uitgangspunt hebben genomen om tot een nieuw evenwicht te komen. Er was toen meer dan voldoende ruimte voor alle organismen, maar toen de mens in de loop der tijd talrijker werd in verhouding met zijn mede-organismen is het geheel aan het wankelen gebracht, zodanig zelfs dat toen onlangs een oud bewoner van het gebied, de wolf, die al eens uit het gebied verdreven was, zich weer meldde, de discussie over het eigendomsrecht opnieuw oplaaide.

De mens moet dus een paar passen terugzetten. In het huidige tijdsbeeld betekent dit dat de mens niet meer permanent met zijn auto het gebied in kan om te recreëren. Veel mensen geven aan dat dit eenvoudig kan door wat slagbomen te plaatsen, maar dat is te eenvoudig voor een masterplan en al helemaal voor Natuurmonumenten, want dat die gaat haar hele huis verbouwen en zelfs een nieuwe grote parkeerplaats aanleggen aan de rand van het gebied, hoewel ze inmiddels weten dat parkeerplaatsen bestaan bij de gratie van het aantrekken van auto’s. De auto is echter niet meer weg te denken uit onze omgeving, dus zo kan die alsnog samen met de parkeerplaats het masterplan is.

Het masterplan is een poging van cultuur weer natuur te maken, waarbij we uit het oog zijn verloren dat er vanzelf evenwicht ontstaat als de natuur haar eigen gang mag gaan; alleen niet ons evenwicht.

Desiderius Antidotum